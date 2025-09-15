РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:40, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Алуа Балкибекова выиграла второй за год чемпионат мира по боксу

    Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова стала чемпионкой мира в весе до 51 кг по итогам мирового первенства, завершающегося в английском Ливерпуле, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алуа Балкибекова выиграла второй за год чемпионат мира по боксу
    Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

    В решающем поединке Балкибекова победила турчанку Бусиназ Чакироглу со счетом 5:0.

    Примечательно, что Балкибекова в 2025 году уже выигрывала мировое первенство по версии непризнанной Международным олимпийским комитетом организации IBA. Теперь же Алуа подтвердила свой статус лучшей из лучших на чемпионате мира в Ливепуле, который проводит международная федерация World Boxing, имеющая признание МОК.

    Напомним, что это четвертая за сегодня медаль сборной Казахстана на чемпионате мира в Ливерпуле. Ранее чемпионами мира стали Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай. «Серебро» взяла Назым Кызайбай. 

    Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.

    Альберт Ахметов
    Автор
