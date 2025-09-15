Алуа Балкибекова выиграла второй за год чемпионат мира по боксу

В решающем поединке Балкибекова победила турчанку Бусиназ Чакироглу со счетом 5:0.

Примечательно, что Балкибекова в 2025 году уже выигрывала мировое первенство по версии непризнанной Международным олимпийским комитетом организации IBA. Теперь же Алуа подтвердила свой статус лучшей из лучших на чемпионате мира в Ливепуле, который проводит международная федерация World Boxing, имеющая признание МОК.

Напомним, что это четвертая за сегодня медаль сборной Казахстана на чемпионате мира в Ливерпуле. Ранее чемпионами мира стали Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай. «Серебро» взяла Назым Кызайбай.

Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.