Алуа Балкибекова выиграла второй за год чемпионат мира по боксу
Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова стала чемпионкой мира в весе до 51 кг по итогам мирового первенства, завершающегося в английском Ливерпуле, передает корреспондент агентства Kazinform.
В решающем поединке Балкибекова победила турчанку Бусиназ Чакироглу со счетом 5:0.
Примечательно, что Балкибекова в 2025 году уже выигрывала мировое первенство по версии непризнанной Международным олимпийским комитетом организации IBA. Теперь же Алуа подтвердила свой статус лучшей из лучших на чемпионате мира в Ливепуле, который проводит международная федерация World Boxing, имеющая признание МОК.
Напомним, что это четвертая за сегодня медаль сборной Казахстана на чемпионате мира в Ливерпуле. Ранее чемпионами мира стали Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай. «Серебро» взяла Назым Кызайбай.
Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.