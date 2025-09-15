РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:59, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент поздравил казахстанских боксеров

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с завоеванием золотых медалей и Назым Кызайбай с «серебром», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Президент пожелал победы всем казахстанским боксерам, которым еще предстоят финальные бои мирового первенства.

    Напомним, сегодня казахстанские боксеры Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай установили уникальное достижение.

    Сабырхан стал автором уникального достижения, выиграв чемпионаты мира по боксу по двум версиям. В 2023 году Махмуд выиграл мировое первенство по версии не признанной Международным олимпийским комитетом организации IBA. В 2025 году Махмуд выиграл чемпионат мира под эгидой федерации world Boxing, которую признает МОК.

    Аналогичные достижения у Санжара Ташкенбая в весе до 50 кг.

    Назым Кызайбай стала второй в весовой категории до 48 килограммов.

     

    Теги:
    Президент спортсмены Казахстана Поздравления Чемпион мира Бокс
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
