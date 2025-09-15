Президент поздравил казахстанских боксеров

Президент пожелал победы всем казахстанским боксерам, которым еще предстоят финальные бои мирового первенства.

Напомним, сегодня казахстанские боксеры Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай установили уникальное достижение.

Сабырхан стал автором уникального достижения, выиграв чемпионаты мира по боксу по двум версиям. В 2023 году Махмуд выиграл мировое первенство по версии не признанной Международным олимпийским комитетом организации IBA. В 2025 году Махмуд выиграл чемпионат мира под эгидой федерации world Boxing, которую признает МОК.

Аналогичные достижения у Санжара Ташкенбая в весе до 50 кг.

Назым Кызайбай стала второй в весовой категории до 48 килограммов.