    23:44, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Дебютант Торехан Сабырхан принес Казахстану пятое «золото» ЧМ по боксу

    19-летний казахстанский боксер Торехан Сабырхан, впервые участвовавший во взрослом чемпионате мира, стал победителем, передает агентство Kazinform.

    Пятое «золото» ЧМ по боксу Казахстану принес дебютант Торехан Сабырхан
    Фото: Sports.kz

    Для Торехана Сабырхана данное мировое первенство стало первым на взрослом уровне. И боксер провел его образцово, преодолевая круг за кругом.

    В финале весовой категории до 70 кг Торехану противостоял японский боксер Севон Окадзава.

    19-летний казахстанец провел бой уверенно и стал чемпионом мира, впервые в карьере.

    Ранее его старший брат Махмуд Сабырхан также стал чемпионом мира в весе до 55 кг.

    Для Казахстана золото Торехана Сабырхана — пятое. Ранее чемпионами мира, кроме братьев Сабырхан, стали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай. «Серебро» у Назым Кызайбай, две «бронзы» — у Виктории Графеевой и Ельданы Талиповой.

    Впереди — еще один поединок с участием Казахстана, на ринг выйдет Айбек Оралбай. 

    Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.

    Спорт спортсмены Казахстана Казахстан Чемпион мира Бокс
