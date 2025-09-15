Дебютант Торехан Сабырхан принес Казахстану пятое «золото» ЧМ по боксу

Для Торехана Сабырхана данное мировое первенство стало первым на взрослом уровне. И боксер провел его образцово, преодолевая круг за кругом.

В финале весовой категории до 70 кг Торехану противостоял японский боксер Севон Окадзава.

19-летний казахстанец провел бой уверенно и стал чемпионом мира, впервые в карьере.

Ранее его старший брат Махмуд Сабырхан также стал чемпионом мира в весе до 55 кг.

Для Казахстана золото Торехана Сабырхана — пятое. Ранее чемпионами мира, кроме братьев Сабырхан, стали Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай. «Серебро» у Назым Кызайбай, две «бронзы» — у Виктории Графеевой и Ельданы Талиповой.

Впереди — еще один поединок с участием Казахстана, на ринг выйдет Айбек Оралбай.

Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.