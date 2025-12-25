15:03, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Глава государства встретился с работниками завода по производству закаленного стекла
Президент осмотрел предприятие по производству закаленного стекла Dala Glass, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Предприятие было запущено летом этого года. Инвестиции в проект составили 1 млрд тенге.
Ежегодно планируется выпуск 500 000 кв. м закаленного стекла.
В настоящее время на объекте трудятся 50 человек. В беседе с сотрудниками завода Касым-Жомарт Токаев пожелал им успехов.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».