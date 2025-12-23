Ежегодно на поддержку малого бизнеса в регионах будут направлять 400 млрд тенге
Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на заседании Правительства представил единую программу «Іскер аймақ», нацеленную на развитие малого и микробизнеса в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам Жумангарина, программа разработана совместно с партией Аманат и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Она направлена на масштабное развитие малого предпринимательства, прежде всего, в сельских населенных пунктах и малых городах.
Программа ориентирована на технологически простые, быстро реализуемые проекты, обеспечивающие оперативный социально-экономический эффект.
— В приоритете Программы переработка сельскохозяйственного сырья, шкур, мини-пекарни, молочные и мясные полуфабрикаты, пищевое производство, деревообработка, мебельные цеха и производство строительных материалов, ремесленные и иные направления, формирующие локальные цепочки добавленной стоимости, устойчивую производственную базу и долгосрочный экономический эффект, — отметил зампремьера.
Программой предусматривается двухуровневая система лимитов субсидирования, отражающая структуру региональной экономики.
Первый уровень — выделение до 30% бюджета субсидий для областей Абай, Улытау, Жетысу, Северо-Казахстанской и Кызылординской областей.
Второй уровень — выделение до 70% бюджета субсидий на остальные регионы.
Доступность финансирования по обоим уровням обеспечивается сочетанием механизмов субсидирования и гарантирования, включая предоставление гарантий Фонда «Даму» до 80% от суммы основного долга на весь срок кредита.
Общий объем кредитования банками второго уровня в рамках Программы будет составлять порядка 400 млрд тенге в год.
— Годовая потребность на субсидирование на 2026 год составляет порядка 24 миллиарда тенге, при этом в первый год ожидается поддержка более пяти тысяч проектов, — сказал Жумангарин.
Максимальная сумма кредита на один проект — до 200 млн тенге. Субсидирование — 40% от номинальной ставки. Срок субсидирования — до трех лет без пролонгации.
Согласно расчетам, реализация Программы в 2026–2028 годах позволит:
- поддержать порядка 23 тыс. проектов;
- обеспечить кредитование на сумму 1,2 трлн тенге;
- при бюджетной поддержке около 127 млрд тенге.
Ожидаемый мультипликативный эффект в виде:
- налоговых поступлений — 157 млрд тенге;
- выпуска продукции — порядка 1,4 трлн тенге;
- создания около семи тыс. новых рабочих мест и сохранение около 136 тыс. рабочих мест.
