Ежегодно на поддержку малого бизнеса в регионах будут направлять 400 млрд тенге

По словам Жумангарина, программа разработана совместно с партией Аманат и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Она направлена на масштабное развитие малого предпринимательства, прежде всего, в сельских населенных пунктах и малых городах.

Программа ориентирована на технологически простые, быстро реализуемые проекты, обеспечивающие оперативный социально-экономический эффект.

— В приоритете Программы переработка сельскохозяйственного сырья, шкур, мини-пекарни, молочные и мясные полуфабрикаты, пищевое производство, деревообработка, мебельные цеха и производство строительных материалов, ремесленные и иные направления, формирующие локальные цепочки добавленной стоимости, устойчивую производственную базу и долгосрочный экономический эффект, — отметил зампремьера.

Программой предусматривается двухуровневая система лимитов субсидирования, отражающая структуру региональной экономики.

Первый уровень — выделение до 30% бюджета субсидий для областей Абай, Улытау, Жетысу, Северо-Казахстанской и Кызылординской областей.

Второй уровень — выделение до 70% бюджета субсидий на остальные регионы.

Доступность финансирования по обоим уровням обеспечивается сочетанием механизмов субсидирования и гарантирования, включая предоставление гарантий Фонда «Даму» до 80% от суммы основного долга на весь срок кредита.

Общий объем кредитования банками второго уровня в рамках Программы будет составлять порядка 400 млрд тенге в год.

— Годовая потребность на субсидирование на 2026 год составляет порядка 24 миллиарда тенге, при этом в первый год ожидается поддержка более пяти тысяч проектов, — сказал Жумангарин.

Максимальная сумма кредита на один проект — до 200 млн тенге. Субсидирование — 40% от номинальной ставки. Срок субсидирования — до трех лет без пролонгации.

Согласно расчетам, реализация Программы в 2026–2028 годах позволит:

поддержать порядка 23 тыс. проектов;

обеспечить кредитование на сумму 1,2 трлн тенге;

при бюджетной поддержке около 127 млрд тенге.

Ожидаемый мультипликативный эффект в виде:

налоговых поступлений — 157 млрд тенге;

выпуска продукции — порядка 1,4 трлн тенге;

создания около семи тыс. новых рабочих мест и сохранение около 136 тыс. рабочих мест.

