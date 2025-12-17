Малый бизнес освободят от ответственности за несвоевременную постановку на учет по НДС

Вице-министр Нацэкономики Азамат Амрин отметил, что ведомство регулярно встречается с представителями бизнеса и уже сделали анализ их предложений по этим вопросам.

— Если посмотреть, то их можно разделить на две части — касающиеся налоговой политики и касающиеся налогового администрирования. В части налоговой политики в принципе только один вопрос, который часто поднимается — это запрет на вычет по юридическим лицам, которые работают со спецрежимами. И очень много вопросов, касающиеся администрирования. То есть, как заполнять форму, как работает лицевой счет и так далее, — отметил Амрин.

По его словам, порядок вычета меняться не будет, поскольку это уже установленная норма закона, которая вступит в силу с 1 января 2026 года.

— Мы считаем, что нам необходимо посмотреть по итогам полугодия, то есть посмотреть, как будет работать в целом. Упрощенцы декларацию сдают в августе — по итогам первого полугодия, как отчетность будет сдана. Мы посмотрим все цифры и будем уже делать какие-то выводы, — объяснил вице-министр.

Какие послабления для микро- и малого бизнеса заработают с 2026 года

Вице-министр финансов Ержан Биржанов также сообщил об оперативных мерах для гибкого перехода к новому Налоговому кодексу.

— Микро- и малый бизнес мы освобождаем от административной ответственности за непостановку на учет по НДС — это была большая проблема, с которой мы столкнулись. В судебном порядке сейчас много с налогоплательщиками оспариваем, — отметил он.

Также с 1 января 2026 года вступит в силу норма, согласно которой спишутся пени и штрафы, если предприниматели оплатят основной платеж к этому времени.

Кроме того, отменяется камеральный контроль за прошлые периоды.

— То есть, мы не будем выставлять уведомления о камеральном контроле за 2023, 2024, 2025 годы в 2026 году. Также не будут проводиться проверки за прошедшие периоды, это опять же 2023, 2024, 2025 годы. То есть, мы начинаем жизнь с чистого листа. Хотелось бы еще сказать: для микро- и малого бизнеса мы не будем подавать в судебные органы иски о признании сделок недействительными, эти новшества как раз направлены на поддержку микро- и малого бизнеса, — пояснил вице-министр.

Напомним, 5 декабря Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Глава государства обязал ввести новые нормы без ущерба бизнес-сообществу до конца текущего года.