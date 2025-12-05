Правительство РК проанализирует обращения бизнеса по вопросам Налогового кодекса

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса.

— В то же время ко мне поступают обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации. Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба, — сказал он.

Особое внимание, по словам Президента, надо уделить совершенствованию налогового администрирования. Решение этой задачи с помощью цифровых инструментов позволит снять множество вопросов, которые волнуют предпринимателей.

— Необходимо также учесть, что в следующем году будут внедрены Реестр казахстанских товаропроизводителей и Национальный каталог товаров. Нововведения должны содействовать устранению проблем, связанных в том числе с получением некоторыми предприятиями необоснованных преимуществ в конкурсах на государственные закупки. Правительству совместно с Палатой «Атамекен» до конца текущего года нужно обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу, — подчеркнул Президент.

Он также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.