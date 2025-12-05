РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:09, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правительство РК проанализирует обращения бизнеса по вопросам Налогового кодекса

    Выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» Глава государства дал поручение Правительству, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса.

    — В то же время ко мне поступают обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации.

    Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба, — сказал он.

    Особое внимание, по словам Президента, надо уделить совершенствованию налогового администрирования. Решение этой задачи с помощью цифровых инструментов позволит снять множество вопросов, которые волнуют предпринимателей.

    — Необходимо также учесть, что в следующем году будут внедрены Реестр казахстанских товаропроизводителей и Национальный каталог товаров. Нововведения должны содействовать устранению проблем, связанных в том числе с получением некоторыми предприятиями необоснованных преимуществ в конкурсах на государственные закупки.

    Правительству совместно с Палатой «Атамекен» до конца текущего года нужно обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу, — подчеркнул Президент.

    Он также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Алтын Сапа Акорда Президент Казахстана Награда Лучший товар Казахстана Налоговый кодекс
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают