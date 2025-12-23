РУ
    12:23, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Что будет с ценами на жилье в Казахстане в 2026 году — ответ Жумангарина

    Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве ответил на вопрос о том, что ждет рынок недвижимости Казахстана в следующем году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По его словам, в этом году в стране зафиксирован рост цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке.

    — Я не буду давать прогноз, поскольку я не хочу влиять на поведение рынка, сам по себе рынок растет. В этом году цены на жилье выросли. Двузначная цифра роста цен на жилье и на первичном, и на вторичном рынке в этом году. Это все связано с рыночными моментами, спросом, предложением. Возможно как-то повлияло ослабление курса тенге, поскольку недвижимость всегда была такой тихой гаванью для инвестиций для тех, кто не особо практикует другие варианты инвестиций собственного капитала, — отметил Жумангарин.

    При этом, он заявил, что в 2026 году условий, которые могли бы спровоцировать рост цен на жилье, не ожидается.

    — С учетом норм, которые заложены в Налоговом кодексе, факторов, которые будут влиять на рост жилья, а именно НДС, на следующий год нет, за исключением ожиданий и может быть каких-то спекулятивных настроений, — добавил зампремьера.

    Ранее министра промышленности и строительства РК Ерсайына Нагаспаева на брифинге в Правительстве спросили о возможном росте цен на жилье с введением в действие нового Налогового кодекса.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
