Что будет с ценами на жилье в Казахстане в 2026 году — ответ Жумангарина

По его словам, в этом году в стране зафиксирован рост цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке.

— Я не буду давать прогноз, поскольку я не хочу влиять на поведение рынка, сам по себе рынок растет. В этом году цены на жилье выросли. Двузначная цифра роста цен на жилье и на первичном, и на вторичном рынке в этом году. Это все связано с рыночными моментами, спросом, предложением. Возможно как-то повлияло ослабление курса тенге, поскольку недвижимость всегда была такой тихой гаванью для инвестиций для тех, кто не особо практикует другие варианты инвестиций собственного капитала, — отметил Жумангарин.

При этом, он заявил, что в 2026 году условий, которые могли бы спровоцировать рост цен на жилье, не ожидается.

— С учетом норм, которые заложены в Налоговом кодексе, факторов, которые будут влиять на рост жилья, а именно НДС, на следующий год нет, за исключением ожиданий и может быть каких-то спекулятивных настроений, — добавил зампремьера.

Ранее министра промышленности и строительства РК Ерсайына Нагаспаева на брифинге в Правительстве спросили о возможном росте цен на жилье с введением в действие нового Налогового кодекса.