Вырастут ли цены на жилье в Казахстане со следующего года — ответ министра

По его словам, министерство не может напрямую влиять на стоимость жилья у частных застройщиков.

— Это же законы рынка. Если есть спрос, то, соответственно, рыночные законы будут регулировать, и цена будет меняться. Если спроса не будет такого большого, то цена также будет меняться, — сказал Ерсайын Нагаспаев.

Вместе с тем, министр заявил, что сейчас на рынке жилья наблюдается ажиотажный спрос.

— Сейчас я вижу на рынке ажиотаж, подогреваемый возможно со стороны строительных компаний, которые хотят побыстрее реализовать свои квартиры. Из-за этого у населения складывается впечатление, что нужно побыстрее купить. На цены всегда влияет ажиотажный спрос. Я считаю, что рынок подогрет этим ажиотажным спросом. Я не вижу предпосылок, что цены, как вы говорите, вырастут на 30%, — добавил он.

Ранее сообщалось, что вторичное жилье подорожало в среднем на 5,4% с начала года в Казахстане.