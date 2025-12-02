РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:27, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Вырастут ли цены на жилье в Казахстане со следующего года — ответ министра

    Министра промышленности и строительства РК Ерсайына Нагаспаева на брифинге в Правительстве спросили о возможном росте цен на жилье с введением в действие нового Налогового кодекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жилье
    Фото: Kazinform

    По его словам, министерство не может напрямую влиять на стоимость жилья у частных застройщиков.

    — Это же законы рынка. Если есть спрос, то, соответственно, рыночные законы будут регулировать, и цена будет меняться. Если спроса не будет такого большого, то цена также будет меняться, — сказал Ерсайын Нагаспаев.

    Вместе с тем, министр заявил, что сейчас на рынке жилья наблюдается ажиотажный спрос.

    — Сейчас я вижу на рынке ажиотаж, подогреваемый возможно со стороны строительных компаний, которые хотят побыстрее реализовать свои квартиры. Из-за этого у населения складывается впечатление, что нужно побыстрее купить. На цены всегда влияет ажиотажный спрос. Я считаю, что рынок подогрет этим ажиотажным спросом. Я не вижу предпосылок, что цены, как вы говорите, вырастут на 30%, — добавил он.

    Ранее сообщалось, что вторичное жилье подорожало в среднем на 5,4% с начала года в Казахстане.

    Цена Жилье Индекс цен Покупка жилья
    Данира Искакова
