Вторичное жилье в Казахстане подорожало в среднем на 5,4% с начала этого года

— Но в октябре рост цен замедлился. В большинстве городов цены не изменились, а в крупных — Астане, Актау и Шымкенте — снизились на 1–2,4%, — сообщается на сайте.

В Алматы стоимость квадрата осталась на уровне сентября.

Средняя цена по стране сохранилась на отметке 404.2 тыс. тг/кв. м.

Самое дорогое жилье, по информации krisha.kz, в Алматы — почти 768 тыс. тг/кв. м. Далее идут Астана - 540 тыс. тг и Шымкент - 464 тыс. тг. Самые доступные квартиры в Кызылорде - 257 тыс. тг/кв. м и Таразе - 310 тыс. тг.

Ранее сообщалось, как повлияет увеличение объема льготных ипотек на рынок жилья в Казахстане.