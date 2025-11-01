16:26, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5
Вторичное жилье в Казахстане подорожало в среднем на 5,4% с начала этого года
Больше всего выросли цены в Костанае (+11.3%), Актау (+8.5%) и Шымкенте (+7.3%), передает Kazinform со ссылкой на сайт Krisha.kz.
— Но в октябре рост цен замедлился. В большинстве городов цены не изменились, а в крупных — Астане, Актау и Шымкенте — снизились на 1–2,4%, — сообщается на сайте.
В Алматы стоимость квадрата осталась на уровне сентября.
Средняя цена по стране сохранилась на отметке 404.2 тыс. тг/кв. м.
Самое дорогое жилье, по информации krisha.kz, в Алматы — почти 768 тыс. тг/кв. м. Далее идут Астана - 540 тыс. тг и Шымкент - 464 тыс. тг. Самые доступные квартиры в Кызылорде - 257 тыс. тг/кв. м и Таразе - 310 тыс. тг.
