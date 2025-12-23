РУ
    15:50, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пять конькобежцев представят Казахстан на Олимпиаде-2026: названы имена

    Тренерский штаб сборной Казахстана по конькобежному спорту определился с именами спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, передает корреспондент Kazinform.

    Евгений Кошкин
    Фото: НОК

    Согласно официальной информации, честь Казахстана поедут защищать Евгений Кошкин, Надежда Морозова, Арина Ильященко, а также две натурализованные экс-россиянки Кристина Силаева и Елизавета Голубева.

    При этом, количество дистанций, на которых выступят эти спортсмены, по уточненной информации составляет не 11, а 12. 

    Напомним, ранее олимпийский норматив выполнили два казахстанских фигуриста — Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, обеспечив стране две именные лицензии по фигурному катанию. Кроме того, 9 лицензий завоевала национальная сборная по шорт-треку. По итогам рейтингового зачета тренерским штабом были определены следующие спортсмены: Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан. Таким образом, в данный момент в копилке Казахстана 23 лицензии по трем видам спорта, а количество спортсменов, которые представят страну, равняется 11. Всего ожидается участие не менее 34 спортсменов из Казахстана, окончательное количество олимпийских квот сборной Казахстана станет известно в конце января 2026 года.

    XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Зимние виды спорта Конькобежцы
