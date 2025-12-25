РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:30, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент поручил Правительству направить усилия на повышение эффективности сельского хозяйства

    Глава государства на встрече с общественностью Жамбылской области отметил, что за последние десять лет валовая продукция сельского хозяйства выросла в 2,5 раза, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    посевная, сельское хозяйство
    Фото: акимат Карагандинской области

    — Второй год подряд наши аграрии собирают рекордный урожай. Государство активно поддерживает фермеров, предлагая им эффективные инструменты финансирования. Так, для проведения весенне-полевых и уборочных работ аграриям предоставляются льготные кредиты. В этом году на эти цели выделен 1 трлн тенге, что в 10 раз больше, чем пять лет назад. Тем не менее Правительству следует направить свои усилия на повышение эффективности сельского хозяйства. Выделение значительных средств в качестве субсидий не является оптимальным решением. В соседних странах региона такая поддержка никому не оказывается, тем более, безвозмездно.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

    Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Сельское хозяйство Акорда Президент Казахстана Правительство РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают