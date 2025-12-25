Президент поручил Правительству направить усилия на повышение эффективности сельского хозяйства

— Второй год подряд наши аграрии собирают рекордный урожай. Государство активно поддерживает фермеров, предлагая им эффективные инструменты финансирования. Так, для проведения весенне-полевых и уборочных работ аграриям предоставляются льготные кредиты. В этом году на эти цели выделен 1 трлн тенге, что в 10 раз больше, чем пять лет назад. Тем не менее Правительству следует направить свои усилия на повышение эффективности сельского хозяйства. Выделение значительных средств в качестве субсидий не является оптимальным решением. В соседних странах региона такая поддержка никому не оказывается, тем более, безвозмездно.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.