11:43, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
Бизнес не должен волноваться за свое будущее — Бектенов о запрете на вычет расходов
Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства высказался о запрете для бизнеса на вычет расходов при работе с поставщиками, передает корреспондент агентства Kazinform.
— У бизнеса вызывает обеспокоенность запрет на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации. А это порядка 400 тысяч представителей малого и микробизнеса. Данная категория предпринимателей не должна волноваться за свое будущее, — заявил он.
Премьер-министр дал ряд поручений:
- Министерству финансов сопровождать бизнес, внедрив сервисную модель налогового администрирования с проведением соответствующей разъяснительной работы;
- совместно с Национальным банком в оперативном порядке обеспечить автоматическое заполнение налоговой отчетности для малого бизнеса;
- Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения.
Одним из действенных механизмов, по его словам, станет расширение критериев финансирования в рамках программы «Өрлеу».
Ранее сообщалось о том, что ежегодно на поддержку малого бизнеса в регионах будут направлять 400 млрд тенге.