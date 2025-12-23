Бизнес не должен волноваться за свое будущее — Бектенов о запрете на вычет расходов

— У бизнеса вызывает обеспокоенность запрет на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации. А это порядка 400 тысяч представителей малого и микробизнеса. Данная категория предпринимателей не должна волноваться за свое будущее, — заявил он.

Премьер-министр дал ряд поручений:

Министерству финансов сопровождать бизнес, внедрив сервисную модель налогового администрирования с проведением соответствующей разъяснительной работы;

совместно с Национальным банком в оперативном порядке обеспечить автоматическое заполнение налоговой отчетности для малого бизнеса;

Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения.

Одним из действенных механизмов, по его словам, станет расширение критериев финансирования в рамках программы «Өрлеу».

Ранее сообщалось о том, что ежегодно на поддержку малого бизнеса в регионах будут направлять 400 млрд тенге.