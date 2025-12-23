РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:43, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бизнес не должен волноваться за свое будущее — Бектенов о запрете на вычет расходов

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства высказался о запрете для бизнеса на вычет расходов при работе с поставщиками, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Абайұлы БЕКТЕНОВ
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — У бизнеса вызывает обеспокоенность запрет на вычет расходов при взаимодействии с поставщиками, работающими в режиме упрощенной декларации. А это порядка 400 тысяч представителей малого и микробизнеса. Данная категория предпринимателей не должна волноваться за свое будущее, — заявил он. 

    Премьер-министр дал ряд поручений: 

    • Министерству финансов сопровождать бизнес, внедрив сервисную модель налогового администрирования с проведением соответствующей разъяснительной работы; 
    • совместно с Национальным банком в оперативном порядке обеспечить автоматическое заполнение налоговой отчетности для малого бизнеса;
    • Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами разработать дополнительные неналоговые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в общеустановленном режиме налогообложения.

    Одним из действенных механизмов, по его словам, станет расширение критериев финансирования в рамках программы «Өрлеу».

    Ранее сообщалось о том, что ежегодно на поддержку малого бизнеса в регионах будут направлять 400 млрд тенге. 

    Теги:
    Малый и средний бизнес Правительство РК Предпринимательство и власть Олжас Бектенов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают