РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:32, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Инвестиции в науку за пять лет выросли в пять раз в Казахстане

    На встрече с общественностью Жамбылской области Касым-Жомарт Токаев рассказал о мерах, принимаемых для развития социальной сферы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Наука Казахстана
    Коллаж: Kazinform / Viafuture.ru / Pexels

    Президент отметил, что Казахстан последовательно реализует курс на построение передового государства.

    — С 2019 года в стране возведено 1 289 новых школ, более 130 из них были введены в эксплуатацию в этом году. Финансирование сферы образования увеличено втрое, а инвестиции в науку за пять лет выросли в пять раз. Важным шагом стало открытие филиалов 33 зарубежных университетов, а также предоставление жилья молодым ученым. Значительная работа проделана по улучшению здоровья нации. Средняя продолжительность жизни достигла 75,4 года, что является рекордным показателем. Успешно реализуется проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого открыто 646 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Также продолжается модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных центральных больниц, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее в своей речи Президент заявил о необходимости укрепления экономики Жамбылской области. Он также отметил результаты конституционной и парламентской реформ и благоприятные условия для предпринимателей.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Инвестиции Жамбылская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают