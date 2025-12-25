Инвестиции в науку за пять лет выросли в пять раз в Казахстане

Президент отметил, что Казахстан последовательно реализует курс на построение передового государства.

— С 2019 года в стране возведено 1 289 новых школ, более 130 из них были введены в эксплуатацию в этом году. Финансирование сферы образования увеличено втрое, а инвестиции в науку за пять лет выросли в пять раз. Важным шагом стало открытие филиалов 33 зарубежных университетов, а также предоставление жилья молодым ученым. Значительная работа проделана по улучшению здоровья нации. Средняя продолжительность жизни достигла 75,4 года, что является рекордным показателем. Успешно реализуется проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого открыто 646 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Также продолжается модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных центральных больниц, — сказал Касым-Жомарт Токаев.