Президент РК: Сильный бизнес — основа процветающего государства и стабильного общества

Президент отметил, что сейчас создаются благоприятные условия для предпринимателей.

— С 1 января вступает в силу новый Налоговый кодекс. Фискальная система должна перейти от модели, основанной на контроле и наказании, к построению эффективного партнерства с бизнесом. Это задача, стоящая перед Правительством. Для улучшения делового климата в регионах будет запущена программа «Іскер аймақ», направленная, прежде всего, на поддержку предпринимательства в селах и малых городах. Сильный бизнес — основа процветающего государства и стабильного общества. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике приблизилась к 40%. Предпринимателями трудоустроено около 4,5 млн человек. Это почти половина всех трудоспособных граждан страны. В стране успешно работают отечественные и ведущие иностранные компании, открываются крупные производства. Только в этом году запущено 33 завода, — сказал Касым-Жомарт Токаев.