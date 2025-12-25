РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:29, 25 Декабрь 2025

    Президент РК: Сильный бизнес — основа процветающего государства и стабильного общества

    Глава государства в рамках рабочей поездки провел встречу с общественностью Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент отметил, что сейчас создаются благоприятные условия для предпринимателей.

    — С 1 января вступает в силу новый Налоговый кодекс. Фискальная система должна перейти от модели, основанной на контроле и наказании, к построению эффективного партнерства с бизнесом. Это задача, стоящая перед Правительством. Для улучшения делового климата в регионах будет запущена программа «Іскер аймақ», направленная, прежде всего, на поддержку предпринимательства в селах и малых городах. Сильный бизнес — основа процветающего государства и стабильного общества. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике приблизилась к 40%. Предпринимателями трудоустроено около 4,5 млн человек. Это почти половина всех трудоспособных граждан страны. В стране успешно работают отечественные и ведущие иностранные компании, открываются крупные производства. Только в этом году запущено 33 завода, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее в своей речи Президент заявил о необходимости укрепления экономики Жамбылской области. Он также отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Регионы Жамбылская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
