    12:23, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Важное решение по Олимпиаде-2028 приняли в сборной Казахстана по боксу

    Казахстанская федерация бокса подвела итоги 2025 года и поделилась планами подготовки к Олимпийским играм 2028 года, передает Kazinform.

    Әлем чемпионатында қазақстандық боксшылардың жартылай финалдағы қарсыластары анықталды
    Фото: КФБ

    Генеральный секретарь КФБ, в прошлом боксер национальной сборной Мерей Акшалов рассказал, что национальные мужская и женская команды приняли участие во всех запланированных стартах.

    Он отметил успешное выступление казахстанских боксеров на турнирах под эгидой World Boxing, IBA и других организаций.

    Что касается будущего, то, по его словам, акцент будет смещен на тренировки в США.

    — В этом году прошли учебно-тренировочные сборы в США, в городе Лос-Анджелес. В них участвовали четыре наших боксера, которые в течение полутора месяцев готовились к Кубку мира в Астане. В будущем такие сборы в Америке будут проводиться систематически, так как в 2028 году там пройдут Олимпийские игры. Поэтому мы будем отправлять туда наших спортсменов, — поделился Акшалов.

    Ранее корреспонденту Kazinform стали известны подробности о содержании проекта Концепции развития бокса в Казахстане до 2030 года. 

