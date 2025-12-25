Важное решение по Олимпиаде-2028 приняли в сборной Казахстана по боксу

Генеральный секретарь КФБ, в прошлом боксер национальной сборной Мерей Акшалов рассказал, что национальные мужская и женская команды приняли участие во всех запланированных стартах.

Он отметил успешное выступление казахстанских боксеров на турнирах под эгидой World Boxing, IBA и других организаций.

Что касается будущего, то, по его словам, акцент будет смещен на тренировки в США.

— В этом году прошли учебно-тренировочные сборы в США, в городе Лос-Анджелес. В них участвовали четыре наших боксера, которые в течение полутора месяцев готовились к Кубку мира в Астане. В будущем такие сборы в Америке будут проводиться систематически, так как в 2028 году там пройдут Олимпийские игры. Поэтому мы будем отправлять туда наших спортсменов, — поделился Акшалов.

Ранее корреспонденту Kazinform стали известны подробности о содержании проекта Концепции развития бокса в Казахстане до 2030 года.