Концепцию развития бокса до 2030 года разработали в Казахстане: что изменится

Бокс — не спорт № 1 в Казахстане. Как это случилось?

Интересный факт. До 2016 года включительно бокс стабильно на каждой Олимпиаде приносил стране золотые медали и до сих является тем видом спорта, по которому за годы независимости завоевано наибольшее количество олимпийских наград как в целом (26), так и высшего достоинства (7). Однако, при этом, по количеству занимающих бокс в Казахстане совсем не в лидерах.

По официальной статистике, спорт № 1 в Казахстане — футбол по числу занимающихся (более 1,1 млн человек), за ним следуют волейбол — 767 580, баскетбол — 541 819, футзал — 368 349 и легкая атлетика — 347 654. Боксом же систематически занимаются 153 тыс. человек, что на 7,9% меньше, чем в 2023 году (166,3 тыс.). Это контрастирует с периодом 2020–2023 годов, когда ежегодный рост составлял в среднем 18%. В сельской местности в 2024 году боксом занимались 51,3 тыс. человек (34% от общего числа). Хотя в 2020–2023 годах наблюдался стабильный прирост на 5–10% ежегодно, в 2024 году произошёл спад, и доля сельских спортсменов снизилась на 8% по сравнению с предыдущим годом. Результаты казахстанских боксеров на Олимпийских играх за последние 5 лет также не радуют: уже две Олимпиады подряд Казахстан остается без золота в боксе.

В проекте Концепции разработчик пишет, что основные причины такого положения дел в казахстанском боксе включают дисбаланс между городами и сельскими районами, где доступ к спортивным залам и качественной материально-технической базе остаётся ограниченным. К тому же, по данным Министерства туризма и спорта, на фоне цифровизации молодежь все чаще отдает предпочтение онлайн-играм, что снижает вовлеченность в спорт. Дополнительным барьером остается стереотип о «жестокости» бокса и недостаток массовых мероприятий, популяризирующих его как доступный и безопасный вид спорта.

— Система подготовки спортивного резерва также испытывает трудности. Из 153 тысяч человек, регулярно занимающихся боксом, лишь 41 тысяча тренируются в специализированных спортивных организациях, причём доля женщин крайне низкая — всего 364 спортсменки. Большинство — 95,8% — обучаются в детско-юношеских спортивных школах, что составляет четверть от всех занимающихся боксом в стране. В учреждениях более высокого уровня численность заметно меньше: в областных и республиканских школах-интернатах и колледжах тренируются 712 спортсменов, в школах высшего спортивного мастерства — 463 человека. В центрах подготовки олимпийского резерва занимаются 440 спортсменов, а в республиканском центре в Алматы — еще 92 спортсмена. Эти данные свидетельствуют о необходимости усиления методической поддержки массового спорта, расширения доступности секций в сельской местности и повышения качества системы подготовки спортивного резерва, — констатировали в проекте Концепции ее разработчики.

Также отмечены проблемы и с тренерскими кадрами. Средний возраст тренеров в большинстве областей — в диапазоне 31–45 лет (46%), молодежи до 30 лет относительно немного (около 23%), а тренеров старше 60 лет — порядка 8,1%. Возрастная группа 46-60 лет также значительная (22,6%). Авторы Концепции уверены, что без омоложения в будущем кадровый потенциал может сократиться, тем более, что приток выпускников спортивных вузов недостаточен, многие молодые тренеры уходят в коммерческий сектор из-за более привлекательных условий. Кроме того, тренеры в регионах нередко работают изолированно, без доступа к современной профессиональной среде, что ограничивает обмен опытом. Система подготовки тренеров устарела и требует серьёзной модернизации.

И особенно важно, что анализ системы подготовки спортивного резерва выявил не менее важную проблему — отсутствие унифицированной и объективной системы отбора в спортивные школы.

— Решения часто принимаются субъективно, без стандартизированных тестов и необходимых инструментов диагностики, что приводит к утрате перспективных спортсменов и позднему выявлению талантов. Переход из ДЮСШ на следующие уровни подготовки остаётся крайне низким: из 153 тысяч занимающихся в 2024 году только около 700 спортсменов доходят до ШВСМ, ЦПОР и ЦОП — менее 1%. Это демонстрирует разрыв между массовым спортом и спортом высших достижений и несбалансированность всей вертикали подготовки, — отмечено в проекте Концепции.

Мягкая революция: что ждет казахстанский бокс в ближайшие 4 года?

Разработанная Министерством туризма и спорта Концепция развития бокса в Республике Казахстан на 2026–2030 годы как раз и направлена на то, чтобы решить те проблемы, которые накопились в боксе и долгое время оставались в тени больших побед казахстанских спортсменов на мировой арене.

В проекте документа отмечено, что развитие должно опираться на традиции, современные технологии и устойчивость, балансируя массовость, качество подготовки и конкурентоспособность.

Следующим моментам будет уделено особое внимание в развитии бока в Казахстане до 2030 года:

широкое вовлечение детей и подростков — основа сильной национальной команды. Увеличение охвата повышает шансы на выявление талантов и формирует стабильный резерв;

система отбора и селекции: подготовка начинается с выявления талантов на ранних этапах, с последующим переходом в специализированные школы олимпийского резерва. Важна комплексная поддержка спортсменов (медицинская, психологическая, методическая) и преемственность поколений через систему национальных команд;

развитие тренеров и судей: к 2030 году планируется создать единую систему подготовки и аттестации тренеров, опирающуюся на международный опыт и современные технологии. Судейство должно стать прозрачным и профессиональным через Национальный центр судейства, непрерывное обучение, цифровые технологии и гендерное равенство;

к 2030 году цель — сформировать сеть спортивных баз международного уровня для сборной и мобильные модули для сельских районов, обеспечивая доступность бокса по всей стране;

создать интегрированную систему спортивной науки, медицины и психологии с цифровым мониторингом здоровья и тренировок. Медицинское сопровождение станет частью подготовки и восстановления, с научными исследованиями для улучшения функциональной подготовки и профилактики травм;

казахстанская Федерация профессионального бокса будет регулировать лицензирование, контроль и аккредитацию в профессиональном боксе, проводить национальные и международные турниры. Планируется ежегодный Национальный чемпионат и создание внутреннего рейтинга боксёров.

Планируется введение медицинской информационной системы для отслеживания состояния спортсменов, а также развитие генетического тестирования для создания «генетических паспортов» и индивидуализации подготовки. Разрабатываемый Казахстанской федерацией бокса портал «E-boxing» должен объединить данные о спортсменах, тренерах, судьях и событиях, но пока в боксе нет устойчивой связи между научными данными и тренировочным процессом, что снижает конкурентоспособность на мировом уровне.

Как будут оценивать успешность реализации Концепции?

Эффективность реализации Концепции будет измеряться следующими целевыми индикаторами:

рост числа занимающихся боксом к 2030 году до 43% по сравнению с 2024 годом (2026 г. — 22%, 2027 г. — 29%, 2028 г. — 35%, 2029 г. — 40%, 2030 г. — 43%); увеличение числа занимающихся боксом в ДЮСШ и школах-интернат-колледжах на 1% ежегодно; охват цифровой базой данных спортсменов к 2030 году на 100%; количество судей и тренеров, прошедших повышение квалификации в международных организациях бокса — не менее 2 человек ежегодно, начиная с 2026 года; строительство или модернизация не менее 2 спортивных залов по боксу в регионах ежегодно, в том числе за счет частных инвестиций; увеличение доли тренеров с категориями не ниже 2 категории до 80% к 2030 году.

Ранее казахстанец Геннадий Головкин возглавил международную федерацию World Boxing, которая отвечает за боксерский турнир на Олимпийских играх 2028.