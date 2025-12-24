РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:19, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент выразил обеспокоенность в связи с ростом ДТП на дорогах Астаны

    В ходе выступления на совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи с ростом ДТП на дорогах столицы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    снегопад, ДТП, дороги в Алматы
    Фото: МВД

    — В целом, в городе идет интенсивная застройка, увеличивается транспортный поток. Это представляют определенную угрозу для безопасности граждан, особенно детей. За 11 месяцев этого года в столице в результате дорожно-транспортных происшествий 675 детей получили различные травмы, 5 — погибли. Жители жалуются на отсутствие пешеходных переходов, ограничителей скорости и предупреждающих знаков между жилыми массивами. По какой причине это происходит, никто не знает. Не теряет актуальности вопрос освещения дворов, которому я уделяю первостепенное значение. Особое внимание необходимо обратить на регулирование движения грузовых автомобилей вблизи жилых домов и учебных заведений. Пора решить еще одну наболевшую проблему — нехватку парковочных мест. В этом деле можно использовать передовой зарубежный опыт. В частности, можно было бы начать строительство многоуровневых парковок, — поручил Президент.

    Ранее на совещании Касым-Жомарт Токаев также отметил, что особое внимание надо уделить формированию гармоничного городского пространства в Астане.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент ДТП Астана Безопасность
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают