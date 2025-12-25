РУ
    В нашем обществе утверждается принцип «Закон и Порядок» — Президент

    Казахстан последовательно укрепляет свои позиции как Безопасная страна. В обществе утверждается принцип «Закон и Порядок», отметил Касым-Жомарт Токаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Фото: Акорда

    — Два дня назад я провел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом, который также проводит политику Закона и Порядка, жестко пресекая преступность и беспорядок. В результате такой политики за последние пять лет в нашей стране значительно уменьшилось количество особо тяжких преступлений. Снизились и показатели по случаям бытового насилия, — сказал Президент Казахстана на встрече с общественностью Жамбылской области. 

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

    Президент сообщил, что на долю Казахстана приходится более 60% всех привлеченных в регион инвестиций. 

    Махаббат Сыздыкова
