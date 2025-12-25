РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Для казахстанских товаров и отечественного бизнеса нет закрытых границ и юрисдикций — Президент

    Президент на встрече с общественностью Жамбылской области сообщил, что на долю Казахстана приходится более 60% всех привлеченных в регион инвестиций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    бизнес
    Фото: Pixabay

    — Все более востребованным становится формат «Центральная Азия плюс». В этом году государства региона провели совместные переговоры с Европейским Союзом, Италией, Китаем, Россией, США, Японией. На долю Казахстана приходится более 60% всех привлеченных в регион инвестиций. Вместе с инвестициями приходят новейшие технологии и компетенции, создаются совместные научно-технические центры, открываются филиалы зарубежных вузов. Для казахстанских товаров и отечественного бизнеса нет закрытых границ и юрисдикций. Поэтому взаимовыгодное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами — это требование времени, более того, жизненная необходимость. Благодаря этому наша страна вступает в новый этап модернизации. Мы не свернем с этого пути, на котором нам предстоит еще немало сделать.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в рамках которой он уже посетил предприятия по производству медицинских изделий, малую индустриальную зону «Тараз».

    Позже Глава государства провел встречу с общественностью Жамбылской области, где отметил результаты конституционной и парламентской реформ.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают