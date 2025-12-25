РУ
    19:11, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym

    Глава государства осмотрел многофункциональный комплекс Tanym в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym
    Фото: Акорда

    Глава государства осмотрел учебные классы, хореографический зал, коворкинг-центр, плавательный бассейн с инновационной системой искусственного интеллекта, мастерскую судомоделирования, студию театрального искусства и спортивный зал.

    Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym
    Фото: Акорда

    Президенту рассказали, что центр, рассчитанный на 750 детей, создан как пространство возможностей для развития талантов, лидерских качеств, научного мышления и творческого потенциала детей и молодежи.

    Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym
    Фото: Акорда

    Цель проекта — дать каждому ребенку доступ к современному образованию, технологиям, культуре и спорту.

    Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym
    Фото: Акорда

    К настоящему времени педагогический состав включает свыше 100 квалифицированных специалистов.

    Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym
    Фото: Акорда

    В беседе с преподавателями и воспитанниками центра Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития детского и молодежного творчества. Глава государства пожелал детям успехов и уверенного пути вперед.

    Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym
    Фото: Акорда
    Наталья Мосунова
