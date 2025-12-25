РУ
    14:11, 25 Декабрь 2025

    Число нападений на медработников в Казахстане выросло до 70 в год

    Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев привел статистику нападений на медицинских работников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кыргызстан усилил наказание за нападение на медиков и учителей
    Фото: freepik.com

    — С 2019 года всего было 280 нападений на медицинских работников. С каждым годом, к сожалению, эта статистика увеличивается. Например, если в 2019–2020 годах было пять-десять нападений в год, то в последние два-три года эта цифра увеличилась до 70 нападений и даже больше, — сказал Тимур Султангазиев на брифинге в Сенате.

    Он напомнил, что ранее имел место и летальный исход.

    — Тогда в Алматы застрелили врача при выходе с работы. В этом году были разные случаи: нападения на 25 врачей, 33 нападения на средний медицинский персонал, девять нападений на водителей скорой медицинской помощи. Такая негативная тенденция имеется, — добавил первый вице-министр.

    Напомним, сегодня депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили закон, который вводит уголовную ответственность за нападение на медработников.

