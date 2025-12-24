Банк развития Казахстана по-прежнему остается «банком для избранных» — депутат

Депутат напомнил, что по итогам аудита в обрабатывающей промышленности ВАП указывала на замедленность процедур, риски привилегированного доступа, параллельные программы, и отсутствие методики оценки ожидаемых социально-экономических эффектов в отборе проектов у отдельных операторов поддержки.

Он отметил, что в 2022 году отдельные операторы программ государственной поддержки частного предпринимательства уже подвергались критике.

— Тогда акцентировали внимание на том обстоятельстве, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранных. По итогам аудита ВАП от 2025 года мы видим, что вышеуказанная практика по-прежнему продолжается, — заявил Магеррам Магеррамов.

По его словам, подобная ситуация говорит о том, что фактически за прошедшее время никакие фундаментальные изменения по реформированию Банка развития Казахстана не осуществлены на практике.

— Также критике подвергалось и то, что Банк развития Казахстана вместо перенаправления бюджетных средств в экономику Казахстана в виде мер государственной поддержки частного предпринимательства, направляет эти финансы на депозиты в банках в банках второго уровня, — добавил депутат.

Напомним, еще в 2023 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявлял о том, что БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц.