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Касым-Жомарт Токаев: БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Января 2022, 12:32
Касым-Жомарт Токаев: БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перестроить деятельность Банка развития Казахстана (БРК) поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Глава государства, много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер господдержки.

«Сложившаяся система ориентирована на обслуживание крупных структур по принципу: друзьям все, остальным - по закону. По сути, данная система еще больше усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ», - сказал в ходе заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев.

«Например, БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляя финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы на МСБ», - считает Президент Казахстана.

В связи с вышеизложенным, Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить деятельность Банка развития Казахстана.

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