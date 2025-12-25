Президент посетил школу New Generation School Astana

Школа рассчитана на 1320 учеников и работает по двум направлениям: естественно-математическому и социально-гуманитарному. Особое внимание уделяется углубленному изучению математики и английского языка.

Фото: Акорда

Для организации учебно-воспитательного процесса созданы все необходимые условия. Учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием, предусмотрена доступная среда для детей с особыми образовательными потребностями.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что школа построена в рамках государственной поддержки бизнеса: 40% средств привлечены через кредитование фонда «Даму».

Президент осмотрел учебные кабинеты, библиотеку и спортивный зал.

