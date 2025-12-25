Президент посетил школу New Generation School Astana
В ходе объезда объектов столицы Глава государства ознакомился с работой частного образовательного учреждения NGS Astana в районе Нура, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Школа рассчитана на 1320 учеников и работает по двум направлениям: естественно-математическому и социально-гуманитарному. Особое внимание уделяется углубленному изучению математики и английского языка.
Для организации учебно-воспитательного процесса созданы все необходимые условия. Учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием, предусмотрена доступная среда для детей с особыми образовательными потребностями.
Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что школа построена в рамках государственной поддержки бизнеса: 40% средств привлечены через кредитование фонда «Даму».
Президент осмотрел учебные кабинеты, библиотеку и спортивный зал.
Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym.