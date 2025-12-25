РУ
    01:05, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Золото, рекорды и прорывы: в Астане чествовали лучших спортсменов

    В Астане подвели итоги спортивного года. В столице впервые вручили спортивную премию «NAMYS» по 14 номинациям – награда тем, кто в этом году прославлял страну на международных аренах, воспитывал чемпионов и развивал массовый спорт, передает агентство Kazinform со ссылкой на Jibek Joly.

    В Астане чествовали лучших спортсменов
    Кадр из видео Jibek Joly

    Во Дворце мира и согласия собрались спортсмены, тренеры, команды и представители федераций спорта. Премия «NAMYS» стала первым в истории города событием, объединив спортсменов, тренеров и федерации. В этом году награды вручали за результаты, характер и вклад в развитие спорта.

    — Планируем премию сделать ее ежегодной. Подведение таких итогов спортивных, соответственно логично было бы отметить спортсменов, тренеров, федерации и другие организации спортивные, которые вкладывают все свои силы в развитие спорта в нашем городе, — отметил руководитель Управления физической культуры и спорта г. Астаны Василий Левит. 

    В номинации «Прорыв года» в параспорте награду получил пловец Али Турганбеков. В декабре на V Азиатских параиграх среди юниоров он завоевал одну золотую и три серебряные медали — один из лучших результатов сезона.

    — Очень хорошее настроение, очень рад что меня пригласили. На следующий год планы такие же, амбициозные. Будут взрослые азиатские игры, мировые серии, республиканские соревнования. Будем побеждать! , — поделился Али Турганбеков.

    Отдельна премия в номинации национальные виды спорта. Лучшим спортсменом года стал Сагындык Ашим — мастер спорта международного класса по қазақ күресі, чемпион мира среди военнослужащих и победитель Кубка мира.

    А вот лучшей командой года стали хоккеисты специализированной детско-юношеской школы № 10. В сезоне Jastar Hokei Lygasy «Astana» выиграла турнир и стала главным открытием сезона.

    — Сначала у нас немножко не получалось, было много падений, но в нужный момент мы смогли сплотиться и смогли пройти этот путь. Мы над этим много работали и наконец добились своего. Очень хороший вечер для нас организовали, желаю всем успехов и здоровья, — рассказал Алишер Амангалиев, нападающий ХК «Astana».

    Сегодня спорт в стране — это не только медали, но и образ жизни. Профессиональные спортсмены за сезон завоевали около пяти тысяч медалей и получили лицензии на участие в Олимпийских играх 2026 года.

