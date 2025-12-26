Президент Казахстана подписал закон о недропользовании в сфере углеводородов и урана

Текст Закона публикуется в печати.

Закон предусматривает ряд ключевых новаций.

Во-первых, определяется статус малоизученных территорий — к ним относятся участки, где ранее не проводились региональные геологические исследования либо не были выявлены перспективные осадочные бассейны.

Во-вторых, для повышения доверия инвесторов вводится норма, согласно которой компания, осуществившая за собственные средства геологические исследования на таких территориях, получает приоритетное и гарантированное право на переход к этапам разведки и добычи.

Третьим направлением является повышение эффективности использования резервных участков. Сейчас за национальными компаниями в сфере углеводородов закреплены 53 участка недр, однако работы ведутся лишь на 20% из них. Остальные долгие годы остаются вне оборота. Закон ограничит сроки резервирования и выставления освободившихся участков на электронные аукционы. Такой подход усилит конкуренцию, ускорит геологоразведку и позволит привлечь новых участников рынка.

Четвертое важное положение касается урановой отрасли. С учетом растущего интереса мировой экономики к атомной энергетике национальной компании предоставляется приоритетное право на поиски и освоение новых урановых месторождений. Это решение направлено на сохранение энергетического баланса страны и укрепление позиций Казахстана в сфере атомной энергетики.