Президент Казахстана подписал закон о недропользовании в сфере углеводородов и урана
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Закон предусматривает ряд ключевых новаций.
Во-первых, определяется статус малоизученных территорий — к ним относятся участки, где ранее не проводились региональные геологические исследования либо не были выявлены перспективные осадочные бассейны.
Во-вторых, для повышения доверия инвесторов вводится норма, согласно которой компания, осуществившая за собственные средства геологические исследования на таких территориях, получает приоритетное и гарантированное право на переход к этапам разведки и добычи.
Третьим направлением является повышение эффективности использования резервных участков. Сейчас за национальными компаниями в сфере углеводородов закреплены 53 участка недр, однако работы ведутся лишь на 20% из них. Остальные долгие годы остаются вне оборота. Закон ограничит сроки резервирования и выставления освободившихся участков на электронные аукционы. Такой подход усилит конкуренцию, ускорит геологоразведку и позволит привлечь новых участников рынка.
Четвертое важное положение касается урановой отрасли. С учетом растущего интереса мировой экономики к атомной энергетике национальной компании предоставляется приоритетное право на поиски и освоение новых урановых месторождений. Это решение направлено на сохранение энергетического баланса страны и укрепление позиций Казахстана в сфере атомной энергетики.