Сенат изучит поправки по недрам и нормотворчеству

В повестке дня следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана (первое чтение).

Законопроект предусматривает ряд ключевых новаций.

Во-первых, определяется статус малоизученных территорий — к ним относятся участки, где ранее не проводились региональные геологические исследования либо не были выявлены перспективные осадочные бассейны.

Во-вторых, для повышения доверия инвесторов вводится норма, согласно которой компания, осуществившая за собственные средства геологические исследования на таких территориях, получает приоритетное и гарантированное право на переход к этапам разведки и добычи.

Третьим направлением является повышение эффективности использования резервных участков. Сейчас за национальными компаниями в сфере углеводородов закреплены 53 участка недр, однако работы ведутся лишь на 20% из них. Остальные долгие годы остаются вне оборота. Законопроект предлагает ограничить сроки резервирования и выставлять освободившиеся участки на электронные аукционы. Такой подход усилит конкуренцию, ускорит геологоразведку и позволит привлечь новых участников рынка.

Четвертое важное положение касается урановой отрасли. С учетом растущего интереса мировой экономики к атомной энергетике национальной компании предоставляется приоритетное право на поиски и освоение новых урановых месторождений. Это решение направлено на сохранение энергетического баланса страны и укрепление позиций Казахстана в сфере атомной энергетики.

2. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административной юстиции, нормотворчества и организации юридической помощи (первое чтение).