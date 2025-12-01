Дело о смерти девочки в стоматологии: суд обратился в Минздрав, полицию и прокуратуру

Согласно частному постановлению суда, Минздраву предложено пересмотреть правила применения общей анестезии при лечении детей, а правоохранительным органам дать правовую оценку действиям и бездействию сотрудников клиники.

После оглашения приговора подсудимой — врачу-анестезиолгу, суд в своем частном постановлении указал руководству клиники принять исчерпывающие меры по их устранению и недопущению подобных случаев в будущем.

По данным суда, клиника не обеспечила соблюдение обязательных требований законодательства в сфере охраны здоровья.

— Руководство частной стоматологической клиники не обеспечило соблюдение обязательных требований закона. Нарушены пункты 12.27 приказа министерства здравоохранения РК приказа номер 78, от 26 апреля 2023 года, поскольку обязательный очный осмотр пациента врачом-анестезиологом за 24-48 часов до планового вмешательства проведен не был. Допущена практика формального дистанционного допуска пациентов к наркозу без личного осмотра, — отметил он.

Кроме того, к оказанию медицинской помощи привлекались лица без надлежащего подтверждения квалификации. Операционный кабинет не был оснащен обязательным реанимационным оборудованием, включая дефибриллятор. Анестезиологическое оборудование эксплуатировалось без надлежащего сервисного обслуживания, что противоречит требованиям приказа Министерства здравоохранения от декабря 2022 года, отметил судья.

Также судья в частном постановлении отметил, что в экстренной ситуации не была своевременно вызвана специализированная бригада скорой медицинской помощи.

Так, суд указал на факты оказания медицинской помощи посторонними лицами.

Как отметил суд, указанные нарушения подтверждены актом внепланной проверки Комитета медицинского и фармацевтического контроля, выводами комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показаниями свидетелей и материалами дела.

— Суд приходит к выводу, что выявленные нарушения носят системный и организационный характер и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей руководством медицинской организации. Совокупность указанных обстоятельств свидетельствует на наличие нарушений законодательства в сфере охраны здоровья детей, несоблюдение стандартов анестезиологической помощи и недостаточного контроля за деятельностью частных медицинсих организаций, — зачитал председательствующий судья.

В связи с выявленными нарушениями суд вынес частное постановление в отношении руководства частной стоматологической клиники, а также довел информацию о выявленных фактах до Министерства здравоохранения Казахстана для принятия соответствующих мер и рассмотрения вопроса о совершенствовании нормативного регулирования.

— Вынести частное постановление в отношении руководства частной стоматологической клиники, допустившего системное нарушение законодательства Республики Казахстана в сфере охраны здоровья и обязать принять исчерпывающие меры по их устранению и недопущению впредь. Довести до сведения Министерства здравоохранения Республики Казахстана о вышеуказанных фактах для принятия соответствующих мер и рассмотрения вопроса о совершенствование нормативного регулирования применения общей анестезии при стоматологическом лечении детей и усиление контроля за деятельностью частных медицинских организаций. Направить частное постановление в адрес департамента полиции города Астане и прокурора города Астане для проведения тщательной всесторонней и объективной проверки деятельности действий, бездействий руководства клиники и иных медицинских работников и дачи, надлежащей правовой оценке, выявлены нарушениями. По принятым процессуальных решениям, в соответствии с требованиями закона, в соответствии с частью шестой, статьей 405 УПК, не позднее, чем в месячный срок, по частному постановлению, должны быть приняты необходимые меры и о результатах сообщено в суд вынести частное постановление, — огласил суд.

Ранее в Астане завершился судебный процесс по делу о смерти трехлетней девочки, скончавшейся во время лечения 18 зубов в частной стоматологической клинике.

Суд признал врача-анестезиолога виновной и назначил два года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с оказанием медицинских услуг сроком на три года. Однако освободил ее от основного наказания в связи с амнистией, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Казахстан.