Цифровой кодекс направили на подпись Президенту РК

Как отмечается в заключении Комитета Сената, целью Кодекса является создание единой, прозрачной и эффективной системы правового регулирования цифровой сферы.

Кодексом определяются цели, задачи и принципы цифрового законодательства, которые направлены на закрепление механизмов реализации единой государственной политики в цифровой среде, укрепление законности и правопорядка в цифровой среде, а также создание условий для привлечения инвестиций в развитие цифровой среды.

В рамках государственного регулирования в цифровой среде предусматриваются компетенции уполномоченного органа в сфере цифровизации и иных государственных органов, в том числе компетенции по осуществлению стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций.

Также Кодексом определяется и регулируется деятельность субъектов и объектов цифровой среды. В частности, закрепляются основные права и обязанности субъектов цифровой среды, в том числе права на цифровую идентичность и ее защиту, на удаление, анонимизацию и ограничение обработки персональных данных. Нормами касательно объектов цифровой среды предусматривается регулирование цифровых данных, видов цифровых объектов, в том числе цифровые записи, активы, ресурсы и т. д.

В рамках Кодекса закрепляются нормы по цифровому государственному управлению, которые определяют цифровую архитектуру государства, в том числе архитектуру «цифрового правительства», смарт-города и смарт-региона и т. д. В частности, в рамках цифрового правительства предусматривается цифровизация деятельности государственного органа, в том числе государственных функций и оказания государственных услуг в том числе путем создания, развития, приобретения цифровых объектов «цифрового правительства», приобретения цифровых услуг по сервисной модели цифровизации.

Кроме того, документом регулируется положения по электронной цифровой подписи, электронным и цифровым документам, цифровым сведениям и цифровой идентификации. Так, биометрическая аутентификация будет осуществляться с применением национальной системы биометрической аутентификации при осуществлении государственных функций и оказания государственных услуг.

