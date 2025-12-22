ДНК-банк тазы и тобета создали в Казахстане

Долгое время тазы и тобет оставались частью истории и культуры, но почти не изучались научно ни в Казахстане, ни за его пределами.

— За последние годы мы смогли изменить ситуацию. В 2021 году начался проект по изучению генофонда тазы, а чуть позже стартовала крупная программа по исследованию тобета и созданию технологий для сохранения его генетических ресурсов, — отметила на брифинге кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института генетики и физиологии Анастасия Перфильева.

В работе участвовали Институт генетики и физиологии, Институт зоологии РК, ассоциация «Кансонар», Союз кинологов Казахстана, ветеринарные организации, приюты и общественные фонды.

Исследования начались с экспедиций по всей стране. Ученые вместе с кинологами встречались с заводчиками, охотниками и пастухами.

— Многие владельцы впервые узнали, что их собаки могут иметь серьезную научную ценность, — рассказала Анастасия Перфильева.

Результатом стал первый в истории страны банк ДНК пород тазы и тобет. Каждая найденная собака дала уникальную информацию о древности линий, приспособленности к среде и рабочих качествах. Теперь эти данные не теряются, а хранятся в научно структурированной системе.

Генетические исследования подтвердили уникальность пород: тазы — самостоятельная древняя порода, а тобет формировался на стыке арктических и восточноазиатских линий собак, отличается от более чем 140 мировых пород и других сторожевых собак. Ученые также впервые определили участки генома, отвечающие за скорость, выносливость, охранное поведение, когнитивные способности и устойчивость к нагрузкам.

Проект принес практическую пользу владельцам: более 600 собак получили генетические паспорта, что позволяет подбирать пары без инбридинга, подтверждать происхождение и оценивать редкость линий и повышать статус животных. Для тобета разработана и запатентована технология генетической верификации породной примеси, защищающая тобетов от неконтролируемого скрещивания. Также внедрен цитогенетический тест для выявления скрытых хромосомных нарушений и контроля здоровья популяции.

В ходе исследований создан уникальный набор трихологических маркеров — метод определения породы по микроскопическому анализу шерсти. Такие исследования почти не представлены в мировой практике и важны, в том числе, для ветеринарно-судебной экспертизы, когда породу можно установить даже по одному волосу.

— Это огромный шаг вперед. Если что-то случится с популяцией, у нас будет резерв. Страна впервые получает такую «генетическую страховку», — подчеркнула ученая.

В 2024 году порода тазы получила международное признание от FCI. Научные материалы казахстанских ученых вошли в официальный пакет документов, что стало историческим событием и важным шагом в сохранении генетического и культурного наследия страны.

Параллельно продолжается системная работа по тобету: создана интерактивная карта распространения и генетического состояния породы, подготовлены рекомендации по ее сохранению, развернута инфраструктура для криоконсервации и постоянного мониторинга, материалы переданы в Союз кинологов Казахстана и заинтересовали государственные структуры.

— Мы прошли путь от полевых экспедиций до геномики и международного признания. Главное — мы создали фундамент, который позволит сохранять тазы и тобета не только сегодня, но и для будущих поколений, — подытожила Анастасия Перфильева.

Ранее сообщалось, что казахстанские ученые помогли раскрыть тайну эволюции собак.

Отметим, что в Казахстане намерены увеличить количество чистокровных борзых.

Также добавим, что 3 сентября в Казахстане стал Днем казахских пород собак — тазы и тобет.