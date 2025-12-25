Глава государства: Искусственный интеллект и цифровая экономика — основные тенденции, характеризующие передовые страны

— Я поставил цель превратить Казахстан в Цифровое государство в течение трех лет.



Искусственный интеллект и цифровая экономика — основные тенденции, характеризующие передовые страны. Лидерами в этой сфере являются США и Китай. Казахстан не должен оставаться на обочине прогресса. Если мы сейчас не приложим усилия, то будущие поколения не простят нам этой ошибки.



Значительная часть моего недавнего Послания посвящена данному вопросу. На сегодняшний день Правительство приступило к активной работе, осуществлен ряд проектов. Однако у нас впереди еще много работы.



Уверен, что предстоящий год станет годом больших перемен. Мы вступаем в новый этап преобразований, о содержании которых я объявлю в ближайшее время.



У нас общая цель — строительство Справедливого, Безопасного, Сильного и Чистого Казахстана.



Самое главное — сохранить нерушимую сплоченность народа. Государство и общество должны выступать как единое целое, в тесном взаимодействии. Общими силами мы обязательно достигнем поставленной цели, — отметил Касым-Жомарт Токаев.