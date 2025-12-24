Инвестиции, локализация и экспорт: о чем Бектенов говорил с бизнесом

Премьер-министр Олжас Бектенов провел ряд встреч по вопросам развития инвестиционного сотрудничества в рамках поставленных Главой государства задач.

В частности, с председателем правления Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» (АКСИИ) Ерланом Досымбековым, управляющим директором Alstom Kazakhstan Жеромом Бойе, генеральным директором Polpharma Santo (АО «Химфарм») Адамом Алексеюком.

На встрече с главой АКСИИ обсуждены текущие вопросы взаимодействия с инвестиционными компаниями. Акцент сделан на реализации стратегически важных для страны инфраструктурных проектов. Также внимание уделено подготовке к предстоящему 38-му пленарному заседанию СИИ.

Переговоры с руководством Alstom Kazakhstan были посвящены вопросам развития железнодорожного машиностроения и перспективам расширения рынка экспорта готовой продукции предприятия «Электровоз құрастыру зауыты». На сегодня уровень локализации производства на заводе вырос с 10% до 35%.

С генеральным директором Polpharma Santo рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта в области фарминдустрии. АО «Химфарм» предусматривается выпуск более 80 наименований казахстанских активных фармацевтических ингредиентов, являющихся основой лекарственных средств. Проект нацелен на укрепление лекарственной независимости РК, устойчивое развитие и инвестиционную привлекательность отрасли. Общий объем инвестиций польской компании Polpharma Group в экономику Казахстана превышает $130 млн, создано свыше 800 рабочих мест. В портфеле — более 280 генерических препаратов, охватывающих 12 фармгрупп для лечения заболеваний в различных областях терапии.

По итогам встреч Премьер-министр поручил отраслевым министерствам и ответственным организациям проработать озвученные инвесторами вопросы и предложения.