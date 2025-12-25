Сенат вернул закон о банках на доработку в Мажилис

Как сообщил сенатор Сергей Карплюк, в законе «О банках и банковской деятельности» предусматриваются следующие направления:

внедрение модели базовой и универсальной лицензий, направленное на создание устойчивой и конкурентной среды. Базовая лицензия предусматривает ограниченный перечень операций и сниженные регуляторные требования. Для банков с базовой лицензией устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов и минимальному капиталу. При этом предусматриваются пониженные пруденциальные нормативы и упрощенный надзор.

в целях создания условий для развития исламского финансирования традиционным банкам предоставляется право осуществлять исламские банковские операции в формате «исламских окон». Обязательным условием при этом будет являться организационное и учетное обособление исламской деятельности от иной деятельности банков.

внедрение поведенческого надзора направленного на защиту прав потребителей, развитие добросовестной конкуренции, создание механизмов досудебного урегулирования споров и контроль полноты и достоверности информации.

создается офис единого финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам и вводится трехуровневая система досудебного урегулирования споров.

законом вводится новый механизм урегулирования неплатежеспособных банков, основанный на международной практике. Он предусматривает последовательное применение трех специальных режимов — усиленного надзора, восстановления финустойчивости и урегулирования неплатежеспособности. Неплатежеспособный банк будет обязан разрабатывать и ежегодно обновлять планы восстановления. Для системно значимых банков устанавливаются требования по поглощению убытков за счет конвертации обязательств в капитал.

совершенствование банковского регулирования, включающего развитие корпоративного управления, совершенствование инструментов регулирования и оптимизацию норм. Усиливается институт независимых директоров, к которым предъявляются дополнительные требования.

Депутат подчеркнул, что ключевой новеллой является развитие финтех-сектора и разрешение оборота на территории Казахстана цифровых финансовых активов как нового класса активов.

— Закон закрепляет три категории цифровых активов: стейблкоины, обеспеченные деньгами; цифровые активы, базовым активом которых выступают имущественные права, товары или иное имущество; а также финансовые инструменты, выпускаемые в электронно-цифровой форме на цифровых платформах, — сообщил Сергей Карплюк.

Также, одной из новелл в сопутствующем законе в части банкротства физических лиц предусмотрено исключение ломбардов из перечня кредиторов процедуры внесудебного банкротства. В части банкротства юридических лиц пересматриваются отдельные вопросы процедур реабилитации и банкротства.

Однако сенатор отметил, что в ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений комитета по финансам и бюджету, возникла необходимость внесения в него изменений и дополнений по следующим основным направлениям:

уточнение требований по соблюдению пруденциальных нормативов и лимитов при переходе банка с базовой банковской лицензией в банк с универсальной банковской лицензией;

установление права филиала исламского банка — нерезидента РК осуществлять определенную инвестиционную деятельность;

уточнение требований к лицам, являющимися или намеривающими стать независимым директором;

предложена норма, исключающая взыскание банком у заемщика денег или ценных бумаг, находящихся в центральном депозитарии или клиринговой организации, предназначенных для обеспечения завершенности расчетов по межбанковским платежам или переводам;

распространение требований по банковской тайне на государственное казначейство;

регламентация целей внедрения витрины данных, перечня информации, который она должна содержать, а также расширение круга лиц, обязанных защищать персональные данные и соблюдать банковскую тайну. Срок введения в действие норм о витрине данных переносится с 1 июня 2026 года на 1 января 2027 года;

а также другие поправки.



Напомним, ранее Президент призвал депутатов принять закон о банках до конца года.