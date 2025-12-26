РУ
    Казахстанские спортсмены установили свыше 50 исторических достижений в 2025 году

    Казахстан в 2025 году стал площадкой для проведения крупных международных соревнований. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подводя итоги 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Казахстанские шорт-трекисты стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира
    Фото: НОК РК

    Он отметил, что впервые завоеваны золотые медали Азиатских игр в шорт-треке, получены первые награды в фехтовании и фристайл-акробатике, достигнуты высокие результаты в дзюдо, боксе, художественной гимнастике, фигурном катании, стрельбе из лука и парабиатлоне. Знаковым событием стал выход футбольного клуба «Кайрат» в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

    Также Казахстан в 2025 году стал площадкой для проведения крупных международных соревнований, включая этапы Кубка мира по боксу и фристайлу, турниры серии Grand Slam по дзюдо, а также соревнования по ряду олимпийских видов спорта. Впервые в стране прошли конференция и генеральная ассамблея Азиатского паралимпийского комитета, что укрепило статус Казахстана как одного из центров инклюзивного спорта в Азии.

    Напомним, что по итогам сезона в спортивной борьбе ряд представителей сборной Казахстана расположились в десятке лучших мирового рейтинга UWW.

