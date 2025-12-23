РУ
    17:46, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Девять трлн тенге для экономики: Токаеву доложили о результатах работы «Байтерека»

    Глава государства принял председателя правления АО «Национальный инвестиционный холдинг „Байтерек“ Рустама Карагойшина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Девять трлн тенге для экономики: Президенту доложили о результатах работы «Байтерека»
    Фото: Акорда

    Президент заслушал доклад об итогах деятельности за 2025 год, а также о работе по трансформации в инвестиционный холдинг и реализации стратегических приоритетов экономического развития.

    Как сообщил Рустам Карагойшин, общий объем поддержки экономики со стороны холдинга составил 9 трлн тенге. Средства были направлены на поддержку предпринимательства, агропромышленного комплекса, а также жилищного строительства и ипотечного кредитования.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что по итогам 2025 года через инструменты поддержки мерами финансирования было охвачено порядка 25 тыс. проектов по всей стране.

    Главе государства была представлена информация о результатах работы гарантийных фондов, созданных на базе фонда «Даму» для поддержки проектов малого и среднего бизнеса, а также крупных инвестиционных инициатив в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре.

    Кроме того, Президенту была представлена модель работы инвестиционного холдинга, предусматривающая формирование «заказа на инвестиции», сопровождение крупнейших стратегических проектов и развитие механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций. В настоящее время сформирован пул из 1,5 тыс. инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 87 трлн тенге.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активного привлечения инвестиций и расширение финансирования реального сектора экономики. Глава государства поручил холдингу «Байтерек» обеспечить дальнейшую реализацию приоритетных инвестиционных проектов и привлечение долгосрочного капитала в экономику.

    Динара Жусупбекова
    Автор
