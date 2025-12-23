Девять трлн тенге для экономики: Токаеву доложили о результатах работы «Байтерека»
Глава государства принял председателя правления АО «Национальный инвестиционный холдинг „Байтерек“ Рустама Карагойшина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент заслушал доклад об итогах деятельности за 2025 год, а также о работе по трансформации в инвестиционный холдинг и реализации стратегических приоритетов экономического развития.
Как сообщил Рустам Карагойшин, общий объем поддержки экономики со стороны холдинга составил 9 трлн тенге. Средства были направлены на поддержку предпринимательства, агропромышленного комплекса, а также жилищного строительства и ипотечного кредитования.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что по итогам 2025 года через инструменты поддержки мерами финансирования было охвачено порядка 25 тыс. проектов по всей стране.
Главе государства была представлена информация о результатах работы гарантийных фондов, созданных на базе фонда «Даму» для поддержки проектов малого и среднего бизнеса, а также крупных инвестиционных инициатив в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре.
Кроме того, Президенту была представлена модель работы инвестиционного холдинга, предусматривающая формирование «заказа на инвестиции», сопровождение крупнейших стратегических проектов и развитие механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций. В настоящее время сформирован пул из 1,5 тыс. инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 87 трлн тенге.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активного привлечения инвестиций и расширение финансирования реального сектора экономики. Глава государства поручил холдингу «Байтерек» обеспечить дальнейшую реализацию приоритетных инвестиционных проектов и привлечение долгосрочного капитала в экономику.