«Легенда большого искусства»: как в Алматы прощались с Асанали Ашимовым

В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая, где организовано прощание, собрались родные и близкие мастера сцены, представители культуры и искусства, общественные и государственные деятели, коллеги, а также жители города.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В траурной церемонии приняли участие государственный советник Ерлан Карин, заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева, аким города Дархан Сатыбалды и другие официальные лица.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Выступая на церемонии, Ерлан Карин поделился воспоминаниями о своей последней встрече с Асанали Ашимовым. По его словам, она состоялась на прошлой неделе во время рабочей поездки в Алматы. Собеседники долго беседовали, вспоминали прошлое, и тогда же государственный советник передал народному артисту привет от Президента страны.

Госсоветник также отметил насыщенную и непростую судьбу Асанали Ашимова, подчеркнув его исключительную роль в истории отечественного искусства.

— Асанали ага был легендой большого искусства и духовным наставником нации. В 20 лет он засиял на театральной сцене, в 30 стал звездой кино, а не достигнув 40 — удостоился звания народного артиста СССР. Он создал десятки ярких образов в театре и кино, проявил себя как режиссер, воспитал целую плеяду учеников, активно участвовал в общественной жизни, писал книги и вел дневники. Несмотря на яркий творческий путь, его жизненный путь был непростым, но он никогда не роптал на судьбу. Он часто с теплотой вспоминал своих учителей и старших товарищей — Габита Мусрепова, Шакена Айманова, Султана Ходжикова, Каукена Кенжетаева, и считал своим долгом передать память о них молодому поколению. Он словно нес эту миссию всю жизнь, — подчеркнул Ерлан Карин.

Ерлан Карин зачитал слова соболезнования от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, отметив, что эта утрата стала общей болью для всей страны.

— Асанали Ашимов посвятил всю свою жизнь театру и кино, внеся неоценимый вклад в расширение горизонтов нашей национальной культуры. Он мастерски воплотил на сцене и на экране множество ярких образов, снискав искреннюю любовь и признание зрителей. Как выдающийся мастер сцены и профессиональный кинематографист, он оставил после себя неизгладимый след. Направляя и поддерживая молодых деятелей искусства, он внес значительный вклад в сохранение духовной преемственности. Светлый образ Асанали Ашимова, прожившего достойную и созидательную жизнь, с честью неся высокое искусство, навсегда сохранится в сердцах нашего народа, — говорится в телеграмме.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В свою очередь аким Алматы Дархан Сатыбалды отметил, что уход Асанали Ашимова — это невосполнимая утрата. При жизни он активно участвовал в общественной жизни страны и в культурных мероприятиях города, наполняя каждую встречу особым смыслом и духовной силой.

— Асанали Ашимов был не только великой личностью театрального и киноискусства, но и выдающимся представителем национального духа и духовности. Он посвятил свою сознательную жизнь развитию казахской культуры, возвышая через искусство самосознание, идентичность и историю народа. Воспитал множество талантливых учеников и сформировал собственную школу в национальном искусстве. Для нынешнего и будущих поколений его творческое наследие навсегда останется нравственным и культурным ориентиром, — отметил аким Алматы.

Дархан Сатыбалды также рассказал о планах широко отметить 90-летний юбилей артиста, превратив его в масштабное культурное событие республиканского уровня, которым, к сожалению, не суждено было осуществиться.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

По словам актера театра и кино Болата Абдилманова, с уходом Асанали Ашимова завершилась целая эпоха отечественного искусства.

— Но пока живы его ученики и последователи, искусство Асекена не померкнет. Он прожил по-настоящему счастливую жизнь, беззаветно служа своему народу, и народ отвечал ему тем же — любовью, уважением и признанием, — отметил актер.

Особенно трогательным моментом церемонии стал плач-воспоминание вдовы покойного, который глубоко растрогал всех присутствующих.

Общественный порядок во время церемонии обеспечивали сотрудники полиции. Похороны состоялись на кладбище «Кеңсай-1».

Напомним, Асанали Ашимов ушел из жизни 21 декабря на 88-м году жизни. Всенародную известность ему принес фильм Шакена Айманова «Конец атамана», вышедший на экраны в 1972 году.

За свою творческую карьеру он сыграл десятки ярких ролей, вошедших в золотой фонд казахского кино и театра, и внес неоценимый вклад в воспитание нескольких поколений актеров.