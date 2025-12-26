Касым-Жомарт Токаев подписал закон об охране объектов историко-культурного наследия

Текст Закона публикуется в печати.

Документ предусматривает принятие ряда мер, в том числе направленных на:

совершенствование системы лицензирования и квалификационных требований в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

закрепление функционирования Национальной археологической службы и ее полномочий по координации археологических работ;

создание Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам;

уточнение порядка предоставления земельных участков с учетом заключения историко-культурной экспертизы;

урегулирование порядка передачи, хранения и использования археологических находок и археологических материалов, включая создание Национального депозитария;

разграничение плановых и внеплановых археологических работ и установление единых требований к их проведению.

Как отметили в Минкультуры, принятые изменения направлены на систематизацию археологической деятельности и обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия.

Напомним, что реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан, а также Законы Республики Казахстан «О культуре», «Об образовании», «О разрешениях и уведомлениях», «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка».