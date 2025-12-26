РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:03, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев подписал закон об охране объектов историко-культурного наследия

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент РК подписал Закон
    Фото: Акорда

    Текст Закона публикуется в печати.

    Документ предусматривает принятие ряда мер, в том числе направленных на:

    • совершенствование системы лицензирования и квалификационных требований в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
    • закрепление функционирования Национальной археологической службы и ее полномочий по координации археологических работ;
    • создание Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам;
    • уточнение порядка предоставления земельных участков с учетом заключения историко-культурной экспертизы;
    • урегулирование порядка передачи, хранения и использования археологических находок и археологических материалов, включая создание Национального депозитария;
    • разграничение плановых и внеплановых археологических работ и установление единых требований к их проведению.

    Как отметили в Минкультуры, принятые изменения направлены на систематизацию археологической деятельности и обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия.

    Напомним, что реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан, а также Законы Республики Казахстан «О культуре», «Об образовании», «О разрешениях и уведомлениях», «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка».

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Закон и право
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают