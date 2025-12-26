Касым-Жомарт Токаев подписал закон об охране объектов историко-культурного наследия
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Документ предусматривает принятие ряда мер, в том числе направленных на:
- совершенствование системы лицензирования и квалификационных требований в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
- закрепление функционирования Национальной археологической службы и ее полномочий по координации археологических работ;
- создание Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам;
- уточнение порядка предоставления земельных участков с учетом заключения историко-культурной экспертизы;
- урегулирование порядка передачи, хранения и использования археологических находок и археологических материалов, включая создание Национального депозитария;
- разграничение плановых и внеплановых археологических работ и установление единых требований к их проведению.
Как отметили в Минкультуры, принятые изменения направлены на систематизацию археологической деятельности и обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия.
Напомним, что реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан, а также Законы Республики Казахстан «О культуре», «Об образовании», «О разрешениях и уведомлениях», «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка».