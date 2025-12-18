Защиту историко-культурного наследия усилят в Казахстане
Депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили законопроект по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как указано в заключении, Законом предусматриваются меры, направленные на совершенствование законодательства по охране и использованию объектов историко-культурного наследия в сфере археологии в рамках реализации поручения Главы государства на Национальном курултае 2024 года.
Реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан, а также Законы Республики Казахстан «О культуре», «Об образовании», «О разрешениях и уведомлениях», «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка».
В Земельный кодекс Республики Казахстан внесены нормы по:
- включению в состав Земельной комиссии представителя структурных подразделений, соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющих функции в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия;
- проведению внеплановых (превентивных) археологических работ по выявлению объектов историко-культурного наследия до выделения земельных участков при освоении территорий на землях историко-культурного назначения;
- запрещению воспрепятствования собственникам и землепользователям проведению археологических работ на земельных участках историко-культурного назначения.
Также Законом предусмотрены комплексные нормы, направленные на охрану объектов историко-культурного наследия, развитие сферы археологии, совершенствование образовательной и оздоровительной деятельности детей.
Ранее депутаты Сената одобрили поправки в Кодекс РК о недрах и недропользовании.