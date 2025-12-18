Сенат одобрил поправки в Кодекс РК о недрах и недропользовании

Документ направлен на дальнейшее совершенствование системы недропользования, в части привлечения инвестиций в разработку недр, повышения прозрачности и цифровизации процессов недропользования.

В частности, вносятся изменения и дополнения касательно:

закрепления приоритетного права на разведку и добычу твердых полезных ископаемых для стратегических инвесторов, реализующих крупные промышленно-инновационные проекты стоимостью свыше 14,5 млн. МРП;

увеличения доли внутристрановой ценности в работах и услугах с 50% до 70% при проведении операций разведке и добыче полезных ископаемых и урана;

механизма проведения электронных аукционов по предоставлению права недропользования;

получения права недропользования на объектах размещения техногенных минеральных образований на территории населенных пунктов;

усиления ответственности за сокрытие или представление заведомо недостоверных сведений о недрах и недропользовании в отчетностях;

запрета на извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки твердых полезных ископаемых без разрешения, а равно с нарушением требований выданного разрешения и другие.

Кроме того, единая платформа недропользования определяется как государственная информационная система, которая обеспечивает оказание государственных услуг и информационное взаимодействие между государственными органами, недропользователями и иными заинтересованными лицами в сфере недропользования, в том числе посредством интеграции с другими объектами информатизации.

Закрепляется статус Национальной геологической службы как национального оператора в области геологии, подведомственной организации уполномоченного органа по изучению недр, не подлежащей приватизации.



