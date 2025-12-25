Сенат вернул проект нового Строительного кодекса на доработку в Мажилис

Как отмечено в заключении, кодекс направлен на создание правовой системы регулирования в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, формирование безопасной среды обитания и жизнедеятельности человека, градостроительное планирование и развитие населенных пунктов, а также обеспечение безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры для всех категорий населения.

В ходе рассмотрения кодекса в Сенате постоянными комитетами внесены изменения и дополнения в части приведения в соответствие с действующим законодательством.

Так, предусматривается исключение из компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства разработку и утверждение правил, определяющих порядок и стоимость оказания консультационных услуг в области проектирования государственной экспертной организацией.

Кроме того, из компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства исключается норма по согласованию назначения главных архитекторов городов республиканского значения, столицы и области.

В целях приведения в соответствие с Земельным кодексом из компетенции акиматов районов исключается право предоставления земельных участков.

Кодекс дополняется нормой по организации процесса разработки проектно-сметной документации по строительным объектам на портале для организации экспертизы проектов по принципу «одного окна», который является обязательным для строительных объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций.

Также вносится изменение, предусматривающее исключение из обязанности пользователя финансирование строительства и эксплуатации объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территории индивидуальной жилой застройки.

Наряду с этим, исключается норма, предусматривающая, что подрядчик (генеральный подрядчик) наравне с собственником имеет право принять решение по пост утилизации (сносу) строительного объекта, при этом подрядчик в соответствии с действующим законодательством не имеет законных оснований для принятия таких решений.

Кроме того, предлагается уточнить норму, предусматривающую приостановление положений, направленных на применение карт селевой, оползневой и лавинной опасностей и рисков до 2030 года.

Ранее депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили Цифровой кодекс РК.