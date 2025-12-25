Минздрав не планирует пересматривать применение «Севорана» в стоматологиях

— Любая интервенция, в том числе лечение зубов является медицинской процедурой. К ней необходимо подходить очень серьезно, прежде всего, родителям. Лечение зубов, особенно маленьких детей усложняется тем, что не все дети хорошо переносят боль. В этой связи используются анестезиологические препараты. Данный препарат «Севоран» используется во всем мире, считается безопасным. В Казахстане он еще с 2007 года используется. Отдельно пересматривать клинические протоколы и анестезиологическое пособие мы не планируем, так как внутри уже прописаны все меры предосторожности, — сказал он на брифинге в Сенате.

Тимур Султангазиев отметил, что в настоящее время ведомство проводит масштабную проверку стоматологических клиник.

— Комитет медицинского и фармацевтического контроля уже проверил порядка 260 стоматологических клиник по всему Казахстану. Были выявлены нарушения стандартов организации оказания стоматологической помощи и приняты административные меры наказания. Сумма административных штрафов составила порядка 54 млн тенге. Кроме того, только по Жамбылской области были приняты меры оперативного реагирования: через суд приостановлена деятельность 10 стоматологических клиник. Кроме того, Комитет приостановил деятельность ряда стоматологических клиник в Алматы, Алматинской области и других регионах. Эта работа продолжается, — заключил он.

Напомним, в Астане завершился судебный процесс по делу о смерти трехлетней девочки, скончавшейся во время лечения 18 зубов в частной стоматологической клинике.