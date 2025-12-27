Лучшие из лучших в спорте: кто забрал главные награды «Үздік – 2025»

Как сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта, по решению конкурсной комиссии в номинации «Лучший спортсмен года» награды удостоены Алуа Балкибекова – двукратная чемпионка мира по боксу среди женщин и серебряный призёр Кубка мира, Айдос Султангали – чемпион Азии, двукратный бронзовый призер и победитель чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по греко-римской борьбе, а также, победительница XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио по лёгкой атлетике — Фаина Мейрманова.

В номинации «Лучший тренер года» лауреатами стали Долкунжан Камеков – личный тренер Алуы Балкибековой, и Райымбек Габиден– наставник Айдоса Султангали, подготовившие спортсменов к высоким международным результатам.

Звание победителя в номинации «Лучшая аккредитованная спортивная федерация года» присуждено Казахстанской федерации бокса за высокие результаты национальной сборной на чемпионатах мира 2025 года и системную поддержку спортсменов.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

В номинации «Лучшая спортивная организация года» победителем признана «Дирекция по развитию национальных и конных видов спорта» Управления физической культуры и спорта Алматинской области. По итогам года организация объединила 837 спортсменов по 12 видам национального и конного спорта, обеспечив завоевание 85 медалей на 53 официальных соревнованиях, в том числе 28 золотых.

Победителем в номинации «Лучший спортивный регион» признана Кызылординская область. По итогам года численность населения, систематически занимающегося спортом, достигла 377 тысяч человек, что составляет 44,6 процента жителей региона. В области активно развивалась спортивная инфраструктура и были достигнуты высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

В номинации «Лучший инструктор по физической культуре и спорту в сельской местности» награжден Сержан Баденов – спортивный инструктор Кумарыкского сельского округа Жамбылской области за вклад в развитие массового спорта, организацию соревнований и вовлечение сельской молодежи в регулярные занятия физической культурой.

Лучшим в номинации «Лучший районный отдел физической культуры и спорта» признан отдел физической культуры и спорта Каркаралинского района Карагандинской области, где на системной основе проводятся республиканские и областные спортивные мероприятия, а доля населения, регулярно занимающегося спортом, достигла 41,3 процента.

В номинации «Лучший сельский тренер» лауреатом стал Владимир Шалыгин – тренер по лыжным гонкам Б.Майлинской детско-юношеской спортивной школы Костанайской области, подготовивший спортсменов национальной и областной сборных, а также чемпионов и призеров чемпионатов Республики Казахстан.

Звание победителя в номинации «Лучший специалист в сфере физической культуры и спорта» присуждено Мейраму Нуртазину – методисту инспекторско-аналитического отдела РГКП «Дирекция развития спорта» города Астаны за вклад в аналитическое сопровождение и участие в работе штабов на международных соревнованиях, включая Азиатские игры.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

В номинации «Лучший детский тренер» награжден Хислат Мамметов – тренер по вольной борьбе, воспитанница которого Мадхия Усманова стала чемпионкой мира среди юниоров U17 на чемпионате мира в Афинах.

Победителем в номинации «Лучший методист по физической культуре и спорту в сельской местности» признан АлтынбекСарбупин – методист Ыргызской детско-юношеской спортивной школы Актюбинской области за многолетний вклад в развитие борьбы и методическую работу.

В номинации «Лучший прорыв в спорте» награду получил профессиональный футболист футбольного клуба «Кайрат» Дастан Сатпаев.

В категории «Спортсмен юношеского и молодежного состава» лауреатами стали Акмарал Ерекешова – абсолютная чемпионка Республики Казахстан, чемпионка Азии и мира по художественной гимнастике, Динмухаммед Раймкулов – чемпион мира по фристайл-акробатике, а также Ксения Прозорова – чемпионка мира по тяжёлой атлетике.

В рамках премии также были подведены итоги конкурса имени Сейдахмета Бердикулова «Лучший спортивный журналист». В номинации «Лучший телевизионный проект» награду получил Азат Смагулов – главный редактор телеканала Qazsport. В номинации «Лучшая спортивная публикация» лауреатами стали Қанат Байузаков (Elordainfo.kz) и Асель Абильбек (Baq.kz). Победителем в номинации «Лучший фоторепортаж» признан Турар Казангап –профессиональный спортивный фотограф.

Как сообщил ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, казахстанские спортсмены установили свыше 50 исторических достижений в 2025 году.