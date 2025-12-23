РУ
    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым

    В Алматы проходит церемония прощания с легендарным казахстанским актером и режиссером, народным артистом Асанали Ашимовым, передает агентство Kazinform.

    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая, где проходит церемония прощания, собрались сотни людей — родные и близкие, представители культуры и искусства, общественные деятели, коллеги и ученики мастера, а также жители города.

    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Общественный порядок во время церемонии обеспечивают сотрудники полиции. Похороны состоятся на кладбище «Кеңсай-1».

    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    В Алматы прощаются с Асанали Ашимовым
    Фото: Александр Павский / /Kazinform

    Напомним, Асанали Ашимов ушел из жизни 21 декабря на 88-м году жизни. Всенародную известность ему принес фильм Шакена Айманова «Конец атамана», вышедший на экраны в 1972 году. 

    За свою творческую карьеру он сыграл десятки ярких ролей, вошедших в золотой фонд казахского кино и театра, и внес неоценимый вклад в воспитание нескольких поколений актеров.

