Токаев поддержал расширение ЛРТ и строительство двухуровневой дороги в Астане

— Крайне важное значение имеет проект ЛРТ. В ближайшее время следует осуществить его полный запуск. Поддерживаю дальнейшие планы по расширению сети ЛРТ. Это, несомненно, позволит уменьшить трафик на дорогах, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что Правительству в приоритетном порядке нужно определиться с финансированием.

— Также поддерживаю предложение построить двухуровневую дорогу по проспекту Кабанбай батыра. Проектная документация должна быть разработана в следующем году, а строительные работы следует начать в 2027 году.

Кроме того, Правительству совместно с акиматом предстоит обеспечить продолжение строительства проспекта Тәуелсіздік, — отметил Президент.

Он также сообщил, что нужно увеличить долю общественного транспорта в общем объеме пассажироперевозок.

— Важное значение имеет дальнейшее развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Городская среда должна быть обеспечена качественной и удобной инфраструктурой. В этом году принята Комплексная программа развития транспортной системы Астаны до 2035. Реализация запланированных мероприятий должна осуществляться в установленные сроки. Необходимо обратить внимание на текущее состояние транспортной инфраструктуры, в частности, поступают многочисленные жалобы на низкое качество дорожного покрытия. Также имеются проблемы в работе общественного транспорта. Недостатки в его функционировании отрицательно сказываются на имидже столицы. Общественный транспорт должен, прежде всего, отличаться комфортабельностью и пунктуальностью. Было бы неплохо, чтобы людям было удобнее пользоваться не личными автомобилями, а автобусами. Поэтому нужно увеличить долю общественного транспорта в общем объеме пассажироперевозок, — поручил Президент РК.

Ранее в выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи с ростом ДТП на дорогах столицы.