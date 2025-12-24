РУ
    17:24, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Токаев поддержал расширение ЛРТ и строительство двухуровневой дороги в Астане

    В выступлении на совещании по развитию Астаны Глава государства поддержал планы по расширению сети ЛРТ и предложение построить двухуровневую дорогу по проспекту Кабанбай батыра, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Third LRT train lifted onto track in Astana
    Photo credit: CTS

    — Крайне важное значение имеет проект ЛРТ. В ближайшее время следует осуществить его полный запуск. Поддерживаю дальнейшие планы по расширению сети ЛРТ. Это, несомненно, позволит уменьшить трафик на дорогах, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Он также подчеркнул, что Правительству в приоритетном порядке нужно определиться с финансированием.

    — Также поддерживаю предложение построить двухуровневую дорогу по проспекту Кабанбай батыра. Проектная документация должна быть разработана в следующем году, а строительные работы следует начать в 2027 году.

    Кроме того, Правительству совместно с акиматом предстоит обеспечить продолжение строительства проспекта Тәуелсіздік, — отметил Президент.

    Он также сообщил, что нужно увеличить долю общественного транспорта в общем объеме пассажироперевозок.

    — Важное значение имеет дальнейшее развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Городская среда должна быть обеспечена качественной и удобной инфраструктурой.

    В этом году принята Комплексная программа развития транспортной системы Астаны до 2035. Реализация запланированных мероприятий должна осуществляться в установленные сроки.

    Необходимо обратить внимание на текущее состояние транспортной инфраструктуры, в частности, поступают многочисленные жалобы на низкое качество дорожного покрытия. Также имеются проблемы в работе общественного транспорта. Недостатки в его функционировании отрицательно сказываются на имидже столицы.

    Общественный транспорт должен, прежде всего, отличаться комфортабельностью и пунктуальностью. Было бы неплохо, чтобы людям было удобнее пользоваться не личными автомобилями, а автобусами.

    Поэтому нужно увеличить долю общественного транспорта в общем объеме пассажироперевозок, — поручил Президент РК.

    Ранее в выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи с ростом ДТП на дорогах столицы.

    Дороги Касым-Жомарт Токаев Акорда ЛРТ Транспорт Астана
