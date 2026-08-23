Курултай-2026: хроника выборов
В Казахстане проходят исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий. Агентство Kazinform предлагает вниманию читателей текстовую трансляцию главного политического события года.
02.18 — лидеры ряда филиалов партии «Байтак» признали итоги выборов.
01.54 - Народная партия Казахстана признает итоги выборов.
01.39 — председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева выступила с заявлением по итогам первых выборов в Курултай.
01.33 — председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов отметил открытый и организованный характер выборов.
01.27 — Президент Узбекистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с проведением выборов в Курултай.
01.20 — партия Respublica объявила о признании результатов выборов.
01.11 — председатель ОСДП Асхат Рахимжанов поблагодарил всех казахстанцев, поддержавших партию.
00.44 — результаты всех трех экзитполов собрали в одну инфографику.
00.26 — председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай обратился к избирателям.
00.04 — обнародованы результаты экзитпола, проведенного Институтом общественной политики на выборах депутатов Курултая.
00.04 — результаты экзитпола Института Евразийской интеграции на выборах депутатов Курултая — здесь.
00.03 — стали известны данные экзитпола, проведенного Институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» на выборах депутатов Курултая.
22.53 — можно подвести промежуточные итоги этого исторического дня: чем запомнились первые выборы в Курултай.
22.47 — на трех избирательных участках в США еще идет голосование, наши соотечественники принимают участие в выборах в Курултай.
20.50 — инклюзивность выборов в Казахстане получила высокую оценку наблюдателя из Литвы.
20.34 — по предварительным данным ЦИК РК явка избирателей на выборах депутатов в Курултай составила 74,19%.
20.03 — в Казахстане завершилось голосование на выборах депутатов Курултая. В 20:00 по местному времени избирательные участки на территории страны закрылись, после чего комиссии приступили к подсчету голосов.
19.39 — в Бишкеке в 20:00 по местному времени завершилось голосование на избирательном участке при дипломатическом представительстве Казахстана в Кыргызстане. Явка казахстанских избирателей на участке в Бишкеке составила 94%.
19.25 — до завершения первых выборов в Курултай остается меньше часа, но избирательные участки не пустеют. Явка на выборах в Курултай в Туркестанской области превысила 90%.
19.12 — последним участок для голосования открылся в Сан-Франциско — в 19:00 по времени Астаны. К этому времени за рубежом на выборах в Курултай проголосовали уже более шести тысяч казахстанцев.
18.59 — 25 младенцев появились на свет в Астане в день выборов в Курултай.
18.50 — отдыхающие на озерах Алаколь и Балхаш в области Жетісу смогли принять участие в выборах, несмотря на то, что находились вдали от места постоянной регистрации.
18.22 — завершили работу зарубежные избирательные участки в Южной Корее, Японии, Китае, Сингапуре, Малайзии, Монголии, Индонезии, Таиланде и Вьетнаме.
18.15 — по состоянию на 18:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 72,15%.
17.59 — до завершения первых выборов в Курултай остаются считанные часы, явка при этом сохраняется высокой. Избирательные участки продолжают принимать жителей без спада активности.
17.55 — избирательные участки по голосованию на выборах в Курултай продолжают работу при казахстанских дипломатических представительствах в странах Ближнего Востока. В ряде стран этого региона воскресенье является рабочим днем. Несмотря на это, избиратели находят возможность принять участие в голосовании.
17.31 — наблюдатели СНГ не выявили нарушений на выборах в Курултай.
16.33 — известные деятели культуры, спортсмены и представители интеллигенции проголосовали в Астане.
16.25 — активность избирателей на выборах в Курултай наблюдается в Баку
16.17 — на 16.00 бюллетени получили 8 240 336 избирателей, что составляет 65,37% от числа включенных в списки для голосования.
15.23 — в Посольстве Казахстана в Республике Таджикистан проходит голосование на выборах в Курултай.
15.15 — активное участие казахстанцев на выборах в Курултай отметили международные наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
15.14 — глава миссии Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Осман Местен высоко оценил организацию и проведение выборов в Курултай Казахстана.
14.56 — граждане Казахстана, проживающие в Москве, активно участвуют в голосовании на избирательном участке № 429, расположенном в Посольстве Республики Казахстан.
14.40 — аким Актюбинской области проголосовал на выборах в Курултай.
14.15 — Голосование по выборам в Курултай проходит в Иордании.
14.14 — по состоянию на 14:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 53,12%. Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Кызылординской области — 64,22%. В области Абай явка составила 63,07%, в области Жетысу — 62,89%, в Карагандинской области — 62,79%.
13.27 — аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов пришел на избирательный участок вместе с семьей.
13.19 — аким области Жетісу Бейбит Исабаев принял участие в выборах в Курултай. Вместе с супругой он проголосовал на участке № 389 во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане.
12.55 — зарубежные наблюдатели отмечают важность проходящих в Казахстане выборов в Курултай, подчеркивая их значение для дальнейшего политического развития и сохранения стабильности в стране.
12.23 — руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Роман Скляр проголосовал на выборах депутатов Курултая на участке № 520, расположенном во Дворце Независимости в Астане.
12.12 — по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 37,05%.
12.11 — международные наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ отметили высокий уровень организации первых выборов в Курултай Казахстана.
12.07 — Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая.
11.52 — олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова пришла на избирательный участок в Астане.
11.50 — глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, посол Винсент Пикет прокомментировал ход выборов в Курултай.
11.42 — председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева проголосовала на выборах в Курултай.
11.41 — Карагандинская область демонстрирует высокую явку на выборах депутатов Курултая. На данный момент она составила 21,06%, это один из высоких показателей по стране.
11.37 — народная артистка Казахстана Бибигуль Тулегенова приняла участие в голосовании на выборах в Курултай. Для 96-летней оперной певицы голосование организовали на дому в Алматы.
11.27 — в Брюсселе начал работу избирательный участок № 405 при Посольстве Казахстана в Бельгии. Голосование здесь открыли обрядом шашу.
11.23 — аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в голосовании на первых выборах депутатов однопалатного Курултая Республики Казахстан.
11.15 — казахстанцы голосуют в Кыргызстане: в Бишкеке в здании Посольства Республики Казахстан работает избирательный участок на выборах в однопалатный Курултай.
11.08 — аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан. Глава региона посетил избирательный участок № 951 в областном центре.
10.51 — чемпион зимних Олимпийских игр 2026 года по фигурному катанию Михаил Шайдоров проголосовал в Алматы.
10.47 — серебряный призер Олимпийских игр 2024 года по спортивной гимнастике Нариман Курбанов пришел на избирательный участок тоже в Алматы.
10.45 — председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров отдал свой голос на выборах в Курултай.
10.31 — председатель партии «Байтақ» Азаматхан Амиртаев принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая.
10.28 — председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов проголосовал на избирательном участке № 332 на выборах в Курултай.
10.16 — Ерлан Кошанов принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая. Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в здании КТЖ.
10.14 — по состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 17,96%.
10.01 — одна из самых титулованных спортсменок Алматы и Казахстана, трехкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай проголосовала на выборах депутатов в Курултай.
10.01 — министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая.
9.46 — заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева отдала свой голос на выборах в Курултай.
09.40 — в Уральске и районах Западно-Казахстанской области в утренние часы на отдельных участках образовались очереди.
09.39 — в день выборов в Курултай на избирательных участках Шымкента царит праздничная атмосфера. Сказочные персонажи и кукла-тюльпан подарили избирателям приподнятое настроение и подчеркнули значимость этого знаменательного дня.
09.30 — Генеральный прокурор Берик Асылов проголосовал на выборах депутатов Курултая.
09.06 — председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов принял участие в голосовании на выборах в Курултай.
09.00 — председатель Народной партии Казахстана (НПК) Нурсултан Шоканов проголосовал на выборах в Курултай.
08.58 — поток избирателей растет: по всему Казахстану на участки приходят все больше людей.
08.52 — жители области Ұлытау активно участвуют в голосовании.
08.50 — лидер партии «Әділет» Айбек Дадебай проголосовал на выборах в Курултай.
08.45 — председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев реализовал свое избирательное право на выборах в Курултай в Астане.
08.41 — за рубежом на выборах депутатов Курултая уже приняли участие 228 граждан Казахстана.
08.34 — Премьер-министр Олжас Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан.
08.19 — казахстанцы с утра активно голосуют на первых выборах в Курултай. Сразу после открытия к столам избирательных комиссий начали подходить люди, а на отдельных участках практически сразу образовались очереди. Казахстанцы приходят голосовать по одному, семьями и целыми трудовыми коллективами.
08.17 — 30 потомков великого казахского акына Жамбыла Жабаева приняли участие в выборах в Курултай, проголосовав на избирательном участке в Алматинской области.
08.11 — самый пожилой гражданин Казахстана — 116-летняя Туймегуль Темирбаева — проголосовала на избирательном участке в области Ұлытау.
07.42 — экс-председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая.
07.31 — первый заместитель руководителя Администрации Президента Ерлан Карин пришел на избирательный участок в Астане.
07.22 — голосовать на выборах в Курултай начали жители Алматы.
07.00 — свыше 10 000 участков в Казахстане открылись для голосования на выборах в Курултай.
06.53 — военнослужащие Нацгвардии приняли участие в голосовании на 36 участках.
06.38 — более 300 военнослужащих голосуют на избирательном участке № 27, развернутом в воинской части 6697 Национальной гвардии РК в Костанае.
05.32 — казахстанцы в Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме начали голосовать на выборах в Курултай.
05.16 — начал свою работу избирательный участок в Малайзии.
04.15 — голосование началось на избирательном участке в Пекине (КНР). Избирательные участки открылись в посольстве Казахстана в Пекине, а также в генеральных консульствах РК в Шанхае, Сиане и Гонконге.
04.04 — одним из первых на избирательном участке в Токио проголосовал гражданин Казахстана Алишер Азимбаев. На выборы он пришел в образе бия — символа справедливости, законности и мудрости в казахском обществе.
03.43 — первой избирательницей на участке в Сеуле стала студентка Корейского университета Ажар Каримжанова. По ее словам, участие в выборах является не только конституционным правом, но и гражданской ответственностью.
03.25 — открылись избирательные участки в Сеуле (Южная Корея) и Токио (Япония).
Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.
ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.