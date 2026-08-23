Курултай-2026: хроника выборов

В Казахстане проходят исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий. Агентство Kazinform предлагает вниманию читателей текстовую трансляцию главного политического события года.

02.18 — лидеры ряда филиалов партии «Байтак» признали итоги выборов.

01.54 - Народная партия Казахстана признает итоги выборов.



01.39 — председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева выступила с заявлением по итогам первых выборов в Курултай.



01.33 — председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов отметил открытый и организованный характер выборов.



01.27 — Президент Узбекистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с проведением выборов в Курултай.



01.20 — партия Respublica объявила о признании результатов выборов.

01.11 — председатель ОСДП Асхат Рахимжанов поблагодарил всех казахстанцев, поддержавших партию.

00.44 — результаты всех трех экзитполов собрали в одну инфографику.

00.26 — председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай обратился к избирателям.

00.04 — обнародованы результаты экзитпола, проведенного Институтом общественной политики на выборах депутатов Курултая.

00.04 — результаты экзитпола Института Евразийской интеграции на выборах депутатов Курултая — здесь.

00.03 — стали известны данные экзитпола, проведенного Институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» на выборах депутатов Курултая.

22.53 — можно подвести промежуточные итоги этого исторического дня: чем запомнились первые выборы в Курултай.



22.47 — на трех избирательных участках в США еще идет голосование, наши соотечественники принимают участие в выборах в Курултай.



20.50 — инклюзивность выборов в Казахстане получила высокую оценку наблюдателя из Литвы.



20.34 — по предварительным данным ЦИК РК явка избирателей на выборах депутатов в Курултай составила 74,19%.

20.03 — в Казахстане завершилось голосование на выборах депутатов Курултая. В 20:00 по местному времени избирательные участки на территории страны закрылись, после чего комиссии приступили к подсчету голосов.



19.39 — в Бишкеке в 20:00 по местному времени завершилось голосование на избирательном участке при дипломатическом представительстве Казахстана в Кыргызстане. Явка казахстанских избирателей на участке в Бишкеке составила 94%.

19.25 — до завершения первых выборов в Курултай остается меньше часа, но избирательные участки не пустеют. Явка на выборах в Курултай в Туркестанской области превысила 90%.



19.12 — последним участок для голосования открылся в Сан-Франциско — в 19:00 по времени Астаны. К этому времени за рубежом на выборах в Курултай проголосовали уже более шести тысяч казахстанцев.

18.59 — 25 младенцев появились на свет в Астане в день выборов в Курултай.



18.50 — отдыхающие на озерах Алаколь и Балхаш в области Жетісу смогли принять участие в выборах, несмотря на то, что находились вдали от места постоянной регистрации.



18.22 — завершили работу зарубежные избирательные участки в Южной Корее, Японии, Китае, Сингапуре, Малайзии, Монголии, Индонезии, Таиланде и Вьетнаме.

18.15 — по состоянию на 18:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 72,15%.



17.59 — до завершения первых выборов в Курултай остаются считанные часы, явка при этом сохраняется высокой. Избирательные участки продолжают принимать жителей без спада активности.



17.55 — избирательные участки по голосованию на выборах в Курултай продолжают работу при казахстанских дипломатических представительствах в странах Ближнего Востока. В ряде стран этого региона воскресенье является рабочим днем. Несмотря на это, избиратели находят возможность принять участие в голосовании.



17.31 — наблюдатели СНГ не выявили нарушений на выборах в Курултай.



16.33 — известные деятели культуры, спортсмены и представители интеллигенции проголосовали в Астане.



16.25 — активность избирателей на выборах в Курултай наблюдается в Баку

16.17 — на 16.00 бюллетени получили 8 240 336 избирателей, что составляет 65,37% от числа включенных в списки для голосования.

15.23 — в Посольстве Казахстана в Республике Таджикистан проходит голосование на выборах в Курултай.



15.15 — активное участие казахстанцев на выборах в Курултай отметили международные наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



15.14 — глава миссии Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Осман Местен высоко оценил организацию и проведение выборов в Курултай Казахстана.



14.56 — граждане Казахстана, проживающие в Москве, активно участвуют в голосовании на избирательном участке № 429, расположенном в Посольстве Республики Казахстан.



14.40 — аким Актюбинской области проголосовал на выборах в Курултай.



14.15 — Голосование по выборам в Курултай проходит в Иордании.



14.14 — по состоянию на 14:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 53,12%. Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Кызылординской области — 64,22%. В области Абай явка составила 63,07%, в области Жетысу — 62,89%, в Карагандинской области — 62,79%.

13.27 — аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов пришел на избирательный участок вместе с семьей.



13.19 — аким области Жетісу Бейбит Исабаев принял участие в выборах в Курултай. Вместе с супругой он проголосовал на участке № 389 во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане.



12.55 — зарубежные наблюдатели отмечают важность проходящих в Казахстане выборов в Курултай, подчеркивая их значение для дальнейшего политического развития и сохранения стабильности в стране.



12.23 — руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Роман Скляр проголосовал на выборах депутатов Курултая на участке № 520, расположенном во Дворце Независимости в Астане.



12.12 — по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 37,05%.



12.11 — международные наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ отметили высокий уровень организации первых выборов в Курултай Казахстана.



12.07 — Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая.



11.52 — олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова пришла на избирательный участок в Астане.



11.50 — глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, посол Винсент Пикет прокомментировал ход выборов в Курултай.



11.42 — председатель Демократической партии «Ак жол» Дания Еспаева проголосовала на выборах в Курултай.



11.41 — Карагандинская область демонстрирует высокую явку на выборах депутатов Курултая. На данный момент она составила 21,06%, это один из высоких показателей по стране.

11.37 — народная артистка Казахстана Бибигуль Тулегенова приняла участие в голосовании на выборах в Курултай. Для 96-летней оперной певицы голосование организовали на дому в Алматы.



11.27 — в Брюсселе начал работу избирательный участок № 405 при Посольстве Казахстана в Бельгии. Голосование здесь открыли обрядом шашу.

11.23 — аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в голосовании на первых выборах депутатов однопалатного Курултая Республики Казахстан.



11.15 — казахстанцы голосуют в Кыргызстане: в Бишкеке в здании Посольства Республики Казахстан работает избирательный участок на выборах в однопалатный Курултай.

11.08 — аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан. Глава региона посетил избирательный участок № 951 в областном центре.



10.51 — чемпион зимних Олимпийских игр 2026 года по фигурному катанию Михаил Шайдоров проголосовал в Алматы.



10.47 — серебряный призер Олимпийских игр 2024 года по спортивной гимнастике Нариман Курбанов пришел на избирательный участок тоже в Алматы.



10.45 — председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров отдал свой голос на выборах в Курултай.



10.31 — председатель партии «Байтақ» Азаматхан Амиртаев принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая.



10.28 — председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов проголосовал на избирательном участке № 332 на выборах в Курултай.



10.16 — Ерлан Кошанов принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая. Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в здании КТЖ.



10.14 — по состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 17,96%.

10.01 — одна из самых титулованных спортсменок Алматы и Казахстана, трехкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай проголосовала на выборах депутатов в Курултай.

10.01 — министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая.



9.46 — заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева отдала свой голос на выборах в Курултай.

09.40 — в Уральске и районах Западно-Казахстанской области в утренние часы на отдельных участках образовались очереди.

09.39 — в день выборов в Курултай на избирательных участках Шымкента царит праздничная атмосфера. Сказочные персонажи и кукла-тюльпан подарили избирателям приподнятое настроение и подчеркнули значимость этого знаменательного дня.

09.30 — Генеральный прокурор Берик Асылов проголосовал на выборах депутатов Курултая.



09.06 — председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов принял участие в голосовании на выборах в Курултай.



09.00 — председатель Народной партии Казахстана (НПК) Нурсултан Шоканов проголосовал на выборах в Курултай.



08.58 — поток избирателей растет: по всему Казахстану на участки приходят все больше людей.

08.52 — жители области Ұлытау активно участвуют в голосовании.

08.50 — лидер партии «Әділет» Айбек Дадебай проголосовал на выборах в Курултай.

08.45 — председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев реализовал свое избирательное право на выборах в Курултай в Астане.

08.41 — за рубежом на выборах депутатов Курултая уже приняли участие 228 граждан Казахстана.

08.34 — Премьер-министр Олжас Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан.

08.19 — казахстанцы с утра активно голосуют на первых выборах в Курултай. Сразу после открытия к столам избирательных комиссий начали подходить люди, а на отдельных участках практически сразу образовались очереди. Казахстанцы приходят голосовать по одному, семьями и целыми трудовыми коллективами.

08.17 — 30 потомков великого казахского акына Жамбыла Жабаева приняли участие в выборах в Курултай, проголосовав на избирательном участке в Алматинской области.

08.11 — самый пожилой гражданин Казахстана — 116-летняя Туймегуль Темирбаева — проголосовала на избирательном участке в области Ұлытау.

07.42 — экс-председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая.

07.31 — первый заместитель руководителя Администрации Президента Ерлан Карин пришел на избирательный участок в Астане.

07.22 — голосовать на выборах в Курултай начали жители Алматы.

07.00 — свыше 10 000 участков в Казахстане открылись для голосования на выборах в Курултай.

06.53 — военнослужащие Нацгвардии приняли участие в голосовании на 36 участках.

06.38 — более 300 военнослужащих голосуют на избирательном участке № 27, развернутом в воинской части 6697 Национальной гвардии РК в Костанае.

05.32 — казахстанцы в Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме начали голосовать на выборах в Курултай.



05.16 — начал свою работу избирательный участок в Малайзии.

04.15 — голосование началось на избирательном участке в Пекине (КНР). Избирательные участки открылись в посольстве Казахстана в Пекине, а также в генеральных консульствах РК в Шанхае, Сиане и Гонконге.

04.04 — одним из первых на избирательном участке в Токио проголосовал гражданин Казахстана Алишер Азимбаев. На выборы он пришел в образе бия — символа справедливости, законности и мудрости в казахском обществе.

03.43 — первой избирательницей на участке в Сеуле стала студентка Корейского университета Ажар Каримжанова. По ее словам, участие в выборах является не только конституционным правом, но и гражданской ответственностью.

03.25 — открылись избирательные участки в Сеуле (Южная Корея) и Токио (Япония).

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.