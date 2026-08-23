Замечаний не возникло — наблюдатели ОДКБ высоко оценили организацию выборов в РК

Международные наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ отмечают высокий уровень организации первых выборов в Курултай Казахстана, подготовленность избирательных комиссий и активность граждан. По итогам посещения избирательных участков утром замечаний к процессу голосования у миссии не возникло, передает корреспондент агентства Kazinform.

Координатор группы международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председатель комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Картаполов сообщил, что с утра представители миссии посетили несколько избирательных участков. На участке № 192 наблюдатели присутствовали непосредственно во время его открытия.



По его словам, все посещенные участки полностью обеспечены необходимым для проведения голосования.

— Хотелось бы отметить, что на всех без исключения участках, которые мы посетили, очень высокая степень организованности, подготовки. Участки обеспечены полностью всем необходимым для того, чтобы выборы прошли в строгом соответствии с законодательством. Персонал, который привлечен для работы этих участков, подготовлен, знает свои функциональные обязанности и умеет их на практике применять. На всех участках, где мы были, все очень спокойно, достойно. Люди идут с большим желанием, и видно, что они действительно хотят проголосовать за достойных кандидатов, которые потом займут свое место во вновь избранном Курултае, — сказал Картаполов на брифинге в центре содействия международным наблюдателям.

Высокий интерес граждан к выборам отметил член комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Эдуард Северин. По его словам, активность избирателей в выходной день свидетельствует об их вовлеченности в политическую жизнь страны.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Несмотря на то, что сегодня выходной день, люди заинтересованы в политических процессах, в политической жизни своего государства. И в данном контексте следует обозначить, что те изменения, которые произошли, наверняка будут способствовать более успешному, эффективному, устойчивому развитию Казахстана как государства, как политического субъекта, как члена ОДКБ, как члена СНГ, ну и партнера, тех дружественных государств, которые представляют организацию, — сказал Северин.

Член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызстана по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Нилуфар Алимжанова назвала день выборов историческим. Она сообщила, что представители миссии наблюдают за электоральным процессом уже третий день.

— В день выборов пока никаких замечаний, ничего не выявлено. Все проходит в строгом соответствии с законодательством. Еще хотелось бы упомянуть, что для лиц с ограниченными возможностями тоже соблюдаются все меры, все условия. У людей действительно большой интерес, — подчеркнула Алимжанова.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Баир Жамсуев отметил, что на избирательных участках созданы условия для свободного волеизъявления граждан. В частности, оборудованы кабины для голосования и размещены информационные стенды, где избиратели могут ознакомиться с необходимой информацией о выборах.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Еще отмечу то, что члены избирательных комиссий в основном люди, имеющие большой опыт проведения таких мероприятий. Они уже прошли соответствующее обучение, компетентно, профессионально проводят необходимую работу с избирателями, которые проходят на участках для голосования, — отметил Жамсуев.

Промежуточные итоги наблюдения подвел координатор миссии Андрей Картаполов. По его словам, члены миссии отмечают высокий уровень организации и подготовки избирательного процесса, а также активную заинтересованность граждан в голосовании.

— Еще раз подчеркну: везде, где мы были, никакого даже намека на какие бы то ни было отклонения от строгого соответствия законодательству мы не увидели. И я уверен, что вряд ли где-то увидим. Поздравляю народ Казахстана с этим праздником, желаю всего самого хорошего, и чтобы избраны были те, кто действительно выражает волю народа, — сказал Картаполов.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

В течение дня наблюдатели продолжат работу. Помимо городских участков они намерены посетить сельские районы. Окончательные выводы миссия представит после завершения наблюдения за выборами.

Ранее в ЦИК сообщили, что к 10:00 на выборах в Курултай проголосовали 17,96% избирателей, то есть 2 264 411 граждан.

Напомним, 23 августа в Казахстане начались первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00 по местному времени на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве.