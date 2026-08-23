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    17,96% избирателей проголосовали на выборах в Курултай к 10:00 — ЦИК

    По состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 17,96%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Выборы в Курултай Казахстана (2026)
    Фото: Kazinform / ИИ

    Как сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Азамат Айманакумов, к этому времени бюллетени получили 2 264 411 избирателей.

    Наиболее высокая явка зафиксирована в Кызылординской области — 22,91%, Карагандинской области — 21,06% и области Жетісу — 20,87%.

    В Туркестанской области и Шымкенте явка составила 20,39%, в Актюбинской области — 20,28%, в области Ұлытау — 19,41%.

    Самая низкая явка отмечена в Алматы — 9,96%. В Астане проголосовали 17,01% избирателей, в Павлодарской области — 15,98%, в Мангистауской области — 16,92%.

    17,96% избирателей проголосовали на выборах в Курултай к 10:00 — ЦИК
    Коллаж: Kazinform

    — В целом по стране на 10:00 бюллетени получили 2 264 411 избирателей, что составляет 17,96% от числа граждан, включенных в списки, — сообщил Азамат Айманакумов.

    Азамат Айманакумов
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Следующая информация о явке избирателей будет представлена в 12:00.

    Напомним, 23 августа в Казахстане проходят выборы депутатов Курултая.

    Ранее в ЦИКе заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман сообщил сколько участков открыто к 7:00 утра.

    За рубежом на выборах депутатов Курултая к 08:00 часа проголосовали 228 граждан Казахстана.

    Выборы в Курултай
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор