В Казахстане стартовали выборы депутатов в Курултай: сколько участков открыто к данному часу

По состоянию на 7:00 по времени Астаны голосование на выборах депутатов Курултая началось на 10 363 избирательных участках во всех регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман, также голосование стартовало на 19 участках, расположенных в 16 иностранных государствах.

По решениям территориальных избирательных комиссий на 107 участках голосование началось раньше обычного — в 6:00 утра.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Kazinform

Всего в Казахстане образовано 10 423 избирательных участка, включая 79 участков при загранучреждениях страны в 61 государствах. В списки избирателей внесены 12 605 788 человек. Открепительные удостоверения для голосования за пределами своих населенных пунктов получили 17 132 гражданина.

В ЦИК отметили, что начиная с 10:00 информация о ходе голосования и участии граждан будет обновляться каждые два часа.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Kazinform

Напомним, 23 августа в Казахстане проходят первые выборы депутатов Курултая.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.