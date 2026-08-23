KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    В Казахстане стартовали выборы депутатов в Курултай: сколько участков открыто к данному часу

    По состоянию на 7:00 по времени Астаны голосование на выборах депутатов Курултая началось на 10 363 избирательных участках во всех регионах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Казахстане стартовали выборы депутатов в Курултай: сколько участков открыто к данному часу
    Фото: Kazinform

    Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман, также голосование стартовало на 19 участках, расположенных в 16 иностранных государствах.

    По решениям территориальных избирательных комиссий на 107 участках голосование началось раньше обычного — в 6:00 утра.

    В Казахстане стартовали выборы депутатов в Курултай: сколько участков открыто к данному часу
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    В Казахстане стартовали выборы депутатов в Курултай: сколько участков открыто к данному часу
    Фото: Kazinform

    Всего в Казахстане образовано 10 423 избирательных участка, включая 79 участков при загранучреждениях страны в 61 государствах. В списки избирателей внесены 12 605 788 человек. Открепительные удостоверения для голосования за пределами своих населенных пунктов получили 17 132 гражданина.

    В ЦИК отметили, что начиная с 10:00 информация о ходе голосования и участии граждан будет обновляться каждые два часа.

    В Казахстане стартовали выборы депутатов в Курултай: сколько участков открыто к данному часу
    Фото: Александр Павский/Kazinform
    В Казахстане стартовали выборы депутатов в Курултай: сколько участков открыто к данному часу
    Фото: Kazinform

    Напомним, 23 августа в Казахстане проходят первые выборы депутатов Курултая.

    Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

    ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

    Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.

    Выборы-2026 Казахстан Выборы в Курултай
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор