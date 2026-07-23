В ЦИК Казахстана подвели итоги регистрации партийных списков

Десятое заседание Центральной избирательной комиссии РК в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенным на 23 августа 2026 года, прошло сегодня в Астане, передает Kazinform.

Как сообщили в ЦИК, участие в заседании приняли международные наблюдатели, представители политических партий, Министерств иностранных дел, финансов, внутренних дел, юстиции, культуры и информации, СМИ. Кроме того, в режиме видеоконференцсвязи были подключены председатели и члены территориальных избирательных комиссий столицы, областей и городов республиканского значения, а также заместители акимов областей.

В соответствии с повесткой дня были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об аккредитации наблюдателей иностранных государств и международной организации на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года;

2. Об установлении мест для размещения агитационных материалов на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года;

3. Об итогах регистрации партийных списков на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года;

4. О порядке включения наименований политических партий в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года;

5. О проведении предвыборной агитации на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года.

Открывая заседание, Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров подчеркнул, что в Центральной избирательной комиссии по представлению Министерства иностранных дел продолжается процедура аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Данная процедура продлится до 17 августа.

По первому вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя Центризбиркома Мухтар Ерман. Он отметил, что на сегодняшний день на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией аккредитовано 86 наблюдателей от 12 иностранных государств и 5 международных организаций.

— По состоянию на 23 июля 2026 года в Центральную избирательную комиссию Министерством иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 10 наблюдателей от 5 иностранных государств и 1 международной организации. В частности, 4 кандидатуры от Республики Молдова, в том числе Председатель Центральной избирательной комиссии этой страны, 1 кандидатура от Международного конгресса парламентариев (IPC), 2 кандидатуры от Республики Албания, 1 человек от Государства Кувейт — Посол этой страны в Казахстане, и по одной кандидатуре от Республики Армения и Государства Палестина, — проинформировал Мухтар Ерман.

О подготовке мест для размещения агитационных материалов в регионах Казахстана в ходе заседания отчитались заместители акимов столицы, областей и городов республиканского значения. По информации акиматов по стране на сегодня подготовлено более 8 000 мест для размещения агитационных материалов, а также около 4 500 мест для встреч с избирателями. Председатель ЦИК отметил важность подготовки резервных мест для размещения агитматериалов с учетом количества избирателей в мегаполисах и густонаселенных регионах, а также специфики текущей кампании.

Фото: ЦИК РК

— В соответствии с нормами Конституционного закона о выборах местные исполнительные органы совместно с соответствующими территориальными избирательными комиссиями устанавливают и оснащают места размещения агитационных материалов. При этом должны быть обеспечены равные права для всех партий. Также обращаю внимание местных исполнительных органов и территориальных избирательных комиссий на высокую конкуренцию и активность на этапах выдвижения и регистрации политических партий в рамках данной кампании. Поэтому не следует ограничиваться представленным количеством мест для размещения агитационных материалов и встреч с избирателями. Необходимо предусмотреть также разумный резерв, — обратился Нурлан Абдиров.

Были подведены сегодня на заседании Центризбиркома также и итоги этапа регистрации партийных списков кандидатов в депутаты Курултая. Председатель ЦИК отметил, что согласно календарному плану в период с 16 по 21 июля члены Центризбиркома рассмотрели вопросы регистрации партийных списков каждой из семи политических партий. Итоги работы по регистрации и общую статистику по партспискам в своем докладе озвучил Секретарь Комиссии Шавхат Утемисов.

Фото: ЦИК РК

— По состоянию на 23 июля 2026 года в списки 7 политических партий, претендующих на мандаты депутатов Курултая страны, включено 545 кандидатов. Общее количество депутатских мандатов — 145. Требования к представительству женщин, молодёжи и лиц с инвалидностью соблюдены всеми политическими партиями. В целом по всем партийным спискам совокупная доля указанных категорий составляет 43,9%. 172 — женщины, 373 — мужчины. Лиц с инвалидностью — 19 человек. 74 кандидата в депутаты в возрасте до 35 лет. Средний возраст составляет 45,4 года, — озвучил статистику Секретарь ЦИК.

Шавхат Утемисов также напомнил участникам избирательного процесса о нормах законодательства, при которых ЦИК вправе отменить решение о регистрации партийного списка, а также принять решение об исключении лица, включенного в партийный список.

Определился сегодня на заседании ЦИК и порядок включения наименований политических партий в избирательный бюллетень. Процедуру жеребьевки провел Заместитель Председателя ЦИК Мухтар Ерман. Представители партий приглашались к столу в алфавитном порядке наименований политобъединений на государственном языке. Они собственноручно вытягивали закрытый конверт с номером внутри, под которым их партия теперь и будет представлена в избирательном бюллетене.

— По итогам жеребьевки, проведенной на заседании Центральной избирательной комиссии, при проведении голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года, наименования политических партий в избирательном бюллетене будут располагаться в следующем порядке: 1. Партия «Әділет», 2. Общенациональная социал-демократическая партия, 3. «Казахстанская партия зелёных «Байтақ», 4. Народная партия Казахстана, 5. Партия «Ауыл», 6. Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», 7. Партия Respublica. Членами Центризбиркома итоги жеребьевки утверждаются соответствующим протоколом, — отметил заместитель Председателя ЦИК Мухтар Ерман.

О законодательных новеллах, касающихся агитации в текущую избирательную кампанию рассказала член Комиссии Ләззат Сүйіндік. Так, одним из нововведений является запрет, касающийся фото и видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространения в день голосования, а также использование агитматериалов, изготовленных не для текущей избирательной кампании.

Фото: ЦИК РК

— Запрещается осуществление фото- и видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования. Данная норма исключает публичную демонстрацию поддержки политических партий и направлена на обеспечение свободного и тайного голосования, равных условий для всех участников избирательного процесса и самостоятельного волеизъявления избирателей. Также установлено, что требование о размещении агитационных материалов на договорной основе не распространяется на политические партии и кандидатов, использующих собственные интернет-ресурсы и аккаунты в онлайн-платформах. Кроме того, установлены дополнительные требования к агитационным материалам. Так, помимо ранее действовавших запретов на их изготовление за пределами территории Республики Казахстан и распространение анонимных агитационных материалов, теперь запрещено использование агитационных материалов, изготовленных не для текущей избирательной кампании, — подчеркнула Ләззат Сүйіндік.

Член ЦИК также отметила важность объективного информационного освещения избирательной кампании. Она призвала воздерживаться от публикации агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также предоставлять им возможность бесплатного опубликования опровержения в одинаковых объемах.

— В рамках подготовки к избирательной кампании Центральная избирательная комиссия последовательно проводит разъяснительную работу для всех участников избирательного процесса. Так, 3 июля был организован семинар для представителей политических партий, а 22 июля — для представителей СМИ по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Курултая. В завершение хочу напомнить, что в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается. Не допускается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, а также голосований в поддержку кандидатов либо политических партий в СМИ и на онлайн-платформах в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования, — напомнила член ЦИК.

С докладом по этому вопросу повестки дня также выступил первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков. Он рассказал о работе, проводимой ведомством по обеспечению соблюдения средствами массовой информации требований выборного законодательства и планах Министерства по постоянному мониторингу информационного поля в агитационный период. Кроме того, он остановился на важности равномерного освещения деятельности партий в агитационный период и проведения информационно-разъяснительной работы, нацеленной на доведение до широкой аудитории их избирательных прав и повышение заинтересованности граждан в участии в голосовании.

Подводя итоги заседания, Нурлан Абдиров отметил, что начиная с 18 часов 01 минуты 23 июля, кандидаты в депутаты Курултая вправе приступать к предвыборной агитации.

— Агитационный период — это один из интересных и важных этапов электоральной кампании. Гарантируются равные условия доступа кандидатов к средствам массовой информации для проведения предвыборной агитации. Избирательные комиссии должны проводить все этапы избирательной кампании строго в соответствии с законодательством, создавать все условия для обеспечения прозрачной и справедливой конкуренции. Вместе с тем хочу обратить внимание кандидатов в депутаты Курултая, их доверенных лиц, предвыборных штабов, а также представителей средств массовой информации на необходиомость проведения агитационных мероприятий в строгом соответствии с избирательным законодательством. При нарушении порядка и правил проведения предвыборной агитации избирательная комиссия вправе отменить решение о регистрации кандидата, — резюмировал Нурлан Абдиров.

По итогам работы заседания членами Центральной избирательной комиссии были приняты соответствующие постановления. Также члены ЦИК ответили на вопросы журналистов в ходе традиционного брифинга для СМИ.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет около 3,8 кандидата на один депутатский мандат. Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.